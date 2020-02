Volkmar Ernst

Löwenberger Land (MOZ) Ja, er darf. Mit der Mehrheit von elf zu sechs Stimmen erteilten die Gemeindevertreter des Löwenberger Landes Bürgermeister Bernd-Christian Schneck (SPD) den Auftrag, in die Verhandlungen mit dem Landkreis Oberhavel "zum Anschluss eines öffentlichen-rechtlichen Vertrages zur Sicherstellung der gemeinsamen Aufgabenstellung und der Finanzierung der Kinderbetreuung" einzusteigen. Vorausgegangen war der Abstimmung eine teilweise sehr emotional geführte Debatte.

Verschiedene Ansätze

Doch es ging nicht um die Inhalte des Vertrages, sondern nur darum, ob und wie die Verhandlungen geführt werden sollen. Im Vorfeld der Sitzung hatte sich der Sozialausschuss bei einer Gegenstimme von der Fraktion Die Linke/FDL darauf verständigt, dem Parlament die Aufnahme der Verhandlungen zu empfehlen. Doch zur Ratssitzung versagten auch Mitglieder der SPD-Fraktion dem Beschluss ihre Zustimmung. Dies wiederum reizte Karsten Kiesewetter, Vorsitzender des Sozialausschusses, zu fragen, ob der Ausschuss überhaupt noch gebraucht würde, wenn getroffene Absprachen nicht eingehalten werden. Für die SPD begründete Andrea Schild die überraschende Wende mit dem Hinweis, dass sie das ihr zustehende Mitspracherecht nicht hätte nutzten können. Denn es hätten schlichtweg noch Informationen gefehlt, um sachkundig entscheiden zu können. "Deshalb stellen wir den Antrag, dass der Beschluss zurückgestellt wird."

Ähnlich argumentierte André Schild von der Fraktion Die Linke/FDL. Die vom Kreis vorgegebene Zeitschiene setze die Kommunen unter Druck. Er forderte nicht nur transparente Strukturen, sondern eine solche Transparenz ebenso für die Geldflüsse, damit die Eltern nachvollziehen könnten, wofür sie in welcher Höhe zur Kasse gebeten werden. Keinesfalls dürfe es passieren, dass sie für Leistungen zu zahlen haben, die nicht erbracht oder gebraucht werden.

Das alles stellen die anderen Abgeordneten gar nicht in Abrede. Dennoch, so die Argumentation der Befürworter der Verhandlungen, müsse der Bürgermeister überhaupt erst mit einem Auftrag ausgestattet werden. Bislang fehle dieses Mandat. Denn auch wenn der Bürgermeister vom Landrat bestimmt nicht vor die Tür gesetzt werde, wenn er an den Verhandlungen teilnehme, fehle ihm doch die Legitimation, aktiv Forderungen stellen und Vorschläge unterbreiten zu können.

Einig waren sich die Parlamentarier darin, dass das Vertragsthema sehr komplex sei und weitere Besprechungen notwendig seien. Deshalb stand das Thema auch am Mittwoch, also nur einen Tag nach der Ratssitzung, erneut auf der Tagesordnung des Sozialausschusses. Dort sollte ein Fragen- und Handlungskatalog erarbeitet werden. Anhand der Vorgaben, soll der Bürgermeister die Interessen der Eltern bei den Vertragsverhandlungen gegenüber dem Kreis aber ebenso gegenüber den anderen Kommunen vertreten. Die Ergebnisse der Sitzung lagen zum Redaktionsschluss noch nicht vor.