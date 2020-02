Oliver Schwers

Pinnow (MOZ) Bei der jüngsten Gebietsreform in Brandenburg war man sich noch relativ einig: Es sollte einen starken ländlichen Raum zwischen den beiden Städten Angermünde und Schwedt geben. Heute ist davon kaum noch die Rede. Die chronische Finanzschwäche in dem durch freiwillige Dörferflucht immer kleiner gewordenen Amt Oder-Welse zeigt die Strukturprobleme deutlich. Mit Ausnahme von Pinnow sind alle anderen Orte pleite. Seit Jahren. Der Austritt Schönebergs aus dem Dörferbund hat nun den Stein ins Rollen gebracht: Es muss geklärt werden, was aus dem Rest wird.

Durch die unterschiedlichen Interessen, durch die Lage zu Städten und anderen Ämtern und durch Vorgespräche herrschen Uneinigkeit, auch Beunruhigung. In dieser Situation hat Landrätin Karina Dörk gemeinsam mit Vertretern des Innenministeriums zu einer Aufklärungsrunde ins Landratsamt geladen. Mit dabei: Alle Bürgermeister, Amtsdirektor Detlef Krause und der Schwedter Verwaltungschef Jürgen Polzehl. Andere Amtsdirektoren und der Angermünder Bürgermeister waren offenbar nicht erwünscht. "Wir wollten die Runde nicht ganz so groß machen", so die Auskunft der Landrätin.

Sie will keine politische Entscheidung herbeiführen oder sich gar in die Belange der Orte einmischen. Stattdessen habe die Sitzung dazu gedient, über alle Möglichkeiten zu informieren, in jedem Einzelfall. Näheres wollen weder Karina Dörk noch ihr Chef der Kommunalaufsicht Hilmar Sander sagen. Nur so viel: Die Gemeindevertretungen müssten handeln, keine Gemeinde dürfe übrig oder ohne Verwaltung bleiben. Die Diskussion im Landratsamt sei "harmonisch" gewesen. "Ich habe den Eindruck, dass alle Bürgermeister daran interessiert sind, sich 2020 auf den Weg zu machen", so die Landrätin.

Zwei Bürgermeister fehlten

Gemeint sind Grundsatzbeschlüsse in den Gemeindevertretungen. Doch genau da liegt das Problem: Schöneberg hat längst entschieden. Landin und Pinnow wollen sich vereinigen mit unklarem Ausgang, wer sie verwaltet. Beide Bürgermeister erschienen gar nicht erst zum Spitzengespräch. Passow stellt Varianten auf und befragt zunächst seine Bürger. Aus Berkholz-Meyenburg ist bislang keine konkrete Aussage zu hören. Die Lösung aus Sicht der Kreisverwaltung wäre ein gemeinsamer Grundsatzbeschluss aller Gemeinden (außer Schöneberg) nach vorheriger Einigung. Die Antwort, wie das in der Praxis aussehen könnte, bleibt die Landrätin schuldig. Man hat Stillschweigen vereinbart. Es kann aber nur auf einen gemeinsamen Auflösungsbeschluss von Oder-Welse hinauslaufen. Außerdem müssten die vier Klagen gegen den Ministerbescheid zum Wechsel von Schöneberg zurückgezogen werden.

Und was dann? Jeder Gemeinde stünde die Entscheidung frei, wohin sie sich orientiert. Passow kann zwischen Schwedt, Gramzow oder Gartz wählen. Bei Berkholz-Meyenburg wäre Schwedt am wahrscheinlichsten. Der Beschluss einer Einheitsgemeinde, den Pinnow und Landin gefasst haben, hinterlässt ungeklärte Fragen. Einer amtsfreien Gemeinde dieser Mini-Größe würde das Innenministerium eine Abfuhr erteilen. Hier käme möglicherweise Angermünde als Alternative ins Spiel. Doch aus dem dortigen Rathaus ist bislang gar nichts zu diesem Thema zu vernehmen.

Zeitplan von zwei Jahren

Landkreis und Innenministerium würden beratend helfen, bevor eine Gemeinde einen eigenen Beschluss fasst. Es geht um eine vorzeitige Abklärung, ob der dann genehmigungsfähig wäre. Und der Zeitplan? "Möglichst zeitnah", so Hilmar Sander. "Aber man muss mit etwa zwei Jahren rechnen, bis alles geklärt ist."

Die Gemeindevertretungen haben nach der Spitzenrunde nun die Aufgabe, sich einen Kopf zu machen, was sie ihren Bürgern vorschlagen und wie sie die Einwohner beteiligen. Denn gerade bei Mark Landin kämen auch halbe Lösungen in Betracht, wenn Hohen- und Niederlandin Richtung Schwedt wechseln und Grünow sowie Schönermark Richtung Angermünde. Aber ob das nun wieder vom Innenministerium genehmigt würde, bleibt abzuwarten. Die Landrätin: "Ich bin davon überzeugt, dass es in Würde und für alle gesichtswahrend zu Ende geht."