Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) Schneller soll das Bauen in Brandenburg werden, unbürokratischer und nachhaltiger. Die Regierungsfraktionen von SPD, CDU und Grünen haben deshalb mittels eines Antrages die Landesregierung beauftragt, bis zum Sommer die Bauordnung entsprechend zu entschlacken.

Nicole Walter-Mundt (CDU) erläuterte am Mittwoch im Plenum, dass künftig mit Typengenehmigungen der Bau von Eigenheimen vereinfacht und beschleunigt werden soll. Außerdem müsse die Holzbauweise gefördert werden. Gerade für die Grünen ist das nicht nur die Förderung eines einheimischen Rohstoffes, sondern auch eine Frage der Nachhaltigkeit, da die CO2-Bilanz im Vergleich zu Beton viel besser sei.

Die AfD meldete jedoch bei diesem Punkt Bedenken beim Brandschutz an. Das konterte Walter-Mundt mit dem Hinweis, dass Holzbauten bessere Brandschutzwerte aufweisen können als Gebäude mit Stahlträgern.

Außerdem soll die Aufstellung von Ladesäulen für E-Autos und für Funkmasten zur Digitalisierung erleichtert werden. Die CDU-Abgeordnete aus Oranienburg erläuterte auch eine angestrebte Veränderung im Baurecht, von der besonders ihre Heimatstadt und Potsdam profitieren könnten – beides Kommunen mit einer starken Bombenlast. Künftig sollen Bauämter einen größeren Ermessensspielraum erhalten, wenn es darum geht, Kampfmittelfreiheit bei der Umnutzung bestehender Gebäude zu genehmigen.

Als Beispiel nannte die CDU-Politikerin einen Fall aus Oranienburg, bei dem ein Suppen-Imbiss in einen Laden ziehen wollte, in dem zuvor Textilien verkauft wurden. Vor der Eröffnung wurden die neuen Gewerbetreibenden von der Forderung nach einer Bescheinigung für Kampfmittelfreiheit überrascht. Wenn es zu keinen Erschütterungen kommt und keine Erdarbeiten stattfinden, sollten in solchen Fällen die Behörden vor Ort mehr Kulanz zeigen können, so die Oranienburgerin.

Zu den angestrebten Änderungen gehört auch die Befreiung von Genehmigungen für das Aufstellen von mobilen Hühnerställen. Auch dafür machen sich die Grünen stark. Die heftigste Kritik an dem Antrag kam von BVB/Freie Wähler. Christine Wernicke verwies darauf, dass die mobilen Ställe sich im Winter meist an einem Ort befinden – und dann brauche man doch wieder Genehmigungen.

Auch das Anliegen, Meisterbetrieben das Einreichen von Bauanträgen für kleinere Gebäude zu ermöglichen, sah die Oppositionspolitikerin aus der Uckermark skeptisch. Architekten und Statiker seien unverzichtbar. Sie müssten weiterhin die Einreichenden sein.

Wernicke trug auch Bedenken bei der Förderung der Holzbauweise vor, solange nicht sicher gestellt sei, dass nur einheimische Hölzer verbaut werden. Und die Einführung von Typengenehmigungen sei zu unkonkret, solange die Typen nicht genannt sind. Sie erinnerte in diesem Zusammenhang an DDR-Plattenbauten.

Aus dem Regierungslager hieß es dazu, dass die Details im Gesetzentwurf geregelt werden müssten und dazu dann im Landtag Anhörungen stattfinden würden. Darauf verwies auch Christian Görke für die Linken. Ihm war wichtig, dass endlich Hausboote aus der Bauordnung gestrichen werden, was Bauminister Guido Beermann (CDU) zusagte. Der Antrag wurde mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen und der Linken angenommen, Teile der AfD enthielten sich.