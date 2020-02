Ulf Grieger

Wollup (MOZ) Letschins Bürgermeister Michael Böttcher und der Bauausschussvorsitzende Ralf Karaschewski haben am Dienstag im Bauausschuss davor gewarnt, dass die Fördermittel zur Parksanierung in der Domäne Wollup ausschließlich in die Taschen von Gutachtern und Planern fließen.

Die Gemeinde Letschin bekommt aus dem EU-Programm Interreg V A rund 991 000 Euro für die weitere Sanierung des denkmalgeschützten Domänenparks. Bei einer Anlaufberatung hatten die Vertreter der Schutzbehörden umfangreiche, zum Teil auch sich widersprechende Untersuchungen angekündigt.

Der Gutspark mit seinem bemerkenswerten Baumbestand war 1815 angelegt worden, das nun baufällige Gärtnerhaus stammt von 1838. Die Denkmalschützer haben bei der Anlaufberatung die Absicht erklärt, dass der Park in den Zustand von 1942 versetzt werden sollte. Danach werden sämtliche Wegebau- und Pflanzvorhaben gemessen. Die Naturschutzexperten haben umfangreich auf FFH- und andere Richtlinien hingewiesen und angekündigt, dass Arten wie der Spitzahorn nicht zu den "parküblichen" Gehölzen gezählt wird.

"Wir wollen erreichen, dass wir mit dem Geld auch Ergebnisse erzielen", machte Michael Böttcher deutlich. Bis zum August 2022 sollen nun die Parkgewässer entschlammt werden, sechs Brücken erneuert und die Hauptwege befestigt werden. Parallel dazu soll die Munitionssuche erfolgen.