Kerstin Unger

Angermünde (MOZ) Als "Objekt des Monats" hat das Angermünder Museum diesmal einen 500 Jahre alten literarischen Schatz aus seinem Magazin geborgen und zum Leben erweckt. Seit der Schlacht um Angermünde gegen die Pommern im März 1420 gehören Angermünde und die südliche Uckermark endgültig zu Brandenburg. Das Jubiläum wird in diesem Jahr mit einem Fest begangen. Die Vorbereitungen laufen bereits. Das Museum hat in seinem Fundus die Ballade über die "Eroberung von Ketzer-Angermünde" in der Chronik des Andreas Angelus aus dem Jahr 1598 entdeckt. Später wurde die von Theodor Fontane nachgedichtet.

Voll besetzter Ratssaal

Zum 600-jährigen Jubiläum wird diese Ballade in gekürzter Fassung von Schülern der Angermünder Puschkinschule aufgeführt. Sie haben sie mit ihrem Musiklehrer Pawel Bures einstudiert. Am Dienstag wurde das Ergebnis im Rathaus erstmals öffentlich vorgestellt. Museumsleiter Ralf Gebuhr freute sich über das riesige Interesse, der Ratssaal war voll besetzt.

Ein kriegerisches Ereignis, das 600 Jahre zurück liegt – passt das in die Zeit? Das, so schickte er voraus, habe man sich angesichts des Projektes gefragt. "Die Ballade ist Literatur, die die Geschichte eines Krieges erzählt." Das habe schon Homer in der Ilias über den Trojanischen Krieg getan. "Kriege werden zu Literatur und zu Spielen wie die Olympischen Spiele, Turniere oder Schach. Kämpfe wurden in Liebeslieder übertragen", erklärte Ralf Gebuhr.

Für Angermünder und die Uckermark brachten die Geschehnisse vor 600 Jahren, als Orte und Burgen wie in Greiffenberg, Vierraden, Ringenwalde und Boitzenburg in brandenburgische Herrschaft gerieten, große politische Veränderungen, berichtete Museumsmitarbeiter Lutz Libert. Der Angermünder Chronist Loesener hatte sich Mitte des 19. Jahrhundert auf die Schlacht bezogen. 1920 waren im Heimatkalender mehrere Artikel verfasst. 1939 gab es Feierlichkeiten, bei denen die Schlacht um Angermünde in einem Theaterstück eine Rolle spielte.

In Anlehnung an die Bänkellieder, die früher auf Marktplätzen aufgeführt wurden, wurde nun das Projekt mit den Puschkinschülern ins Leben gerufen. Der Komponist Wolfgang Böhmer und der Autor Carsten Goldbeck, die bei der Präsentation in Angermünde dabei waren, schufen eine Version der Ballade, die von den Kindern in einem Berliner Tonstudio eingesungen wurde und Texte, die als Hörspiel produziert wurden. Dabei dienen Schauplätze in der Stadt als Theaterkulisse für Kinder, die sich über die Schlacht unterhalten. Die Aufnahme soll künftig als Hörführung mit Stadtplan dienen, die Einheimischen und Besuchern die Geschichte plastisch macht. "Das kann man auch über andere Zeitstufen erweitern", sagte Ralf Gebuhr.

Bewährte Kooperation

Die Zusammenarbeit mit Carsten Goldbeck läuft schon zwei Jahre. So entstanden Audioprojekte zu Geschichten von Ehm Welk. "Wir steckten also schon in der Materie drin und waren gerade fertig, als das Angebot der Ballade kam", berichtete der Theaterautor, der den Kontakt gern intensivieren würde.

Das größte Lob galt bei der Veranstaltung zum "Objekt des Monats" aber den Schülern, die viel Beifall ernteten. "Ich war beeindruckt, wie die Kinder im Tonstudio gearbeitet haben. Mit Berliner Kindern geht das nicht. Es war eine runde Sache, hat Spaß gemacht", sagte der Komponist. Die Gäste der Jubiläumsfeier der Schlacht um Ketzer-Angermünde können sich am 19. Juni beim Mittelalterfest davon überzeugen.