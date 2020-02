MOZ

Altranft/Rathsdorf (MOZ) Ab kommenden Montag werden im Auftrag des Landkreises Märkisch-Oderland in den Ortslagen Altranft, Rathsdorf und Altgaul entlang der Hauptstraße in einem ersten Bauabschnitt Arbeiten zum Radwegebau durchgeführt. Darüber hat der Landkreis am Mittwoch informiert. "Die Arbeiten außerhalb der Ortslagen, zwischen Altranft und Rathsdorf sowie zwischen Rathsdorf und Altgaul, werden in einem 2. Bauabschnitt voraussichtlich 2021 erfolgen", heißt es aus Seelow weiter. Diese Radwegeabschnitte gehören zum touristischen Radweg "Tour Brandenburg" und werden aus Mitteln des Bundes und des Landes Brandenburg im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsinfrastruktur" – GRW-Infrastruktur gefördert.

Baustart 2. März

Die Baumaßnahme wird von Montag, dem 2. März 2020 bis voraussichtlich Freitag, dem 31. Juli 2020 unter halbseitiger Sperrung ausgeführt. Mit der Umsetzung der Baumaßnahme ist die Baufirma STRABAG AG, Direktion Nord-Ost, aus Frankfurt (Oder) betraut.

"Die Zugänglichkeit zu den betroffenen Anliegergrundstücken wird während der Bauzeit gewährleistet. Für Bürger sind die Bauämter der Stadt Bad Freienwalde und der Stadt Wriezen Ansprechpartner. Für die Verkehrseinschränkungen während der Dauer der Baumaßnahmen bitten wir um Verständnis."