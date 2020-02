Nadja Voigt

Wriezen (MOZ) Die Verringerung der Wahllokale ist im Amt Barnim-Oderbruch ein heiß diskutiertes Thema. Erst kürzlich hat sich die Gemeindevertretung von Reichenow-Möglin allerdings dagegen positioniert. "Denn dann würden uns weiter Wähler verloren gehen", schildert Bürgermeister Wolf-Dieter Hickstein die Überlegungen im Gemeinderat. Der tagte jüngst zu eben jenem Tagesordnungspunkt, der nun in allen Gemeinden des Amtes Thema ist. Nur die Gemeinde Bliesdorf ist außen vor, wie es aus der Amtsverwaltung heißt, denn dort gibt es schon ein gemeinsames Wahllokal für Kunersdorf und Metzdorf.

Zurückliegend war das Thema immer wieder in den Bürgermeisterberatungen angesprochen worden, sagt Amtsdirektor Karsten Birkholz auf Nachfrage dieser Zeitung. "Es fällt in zunehmendem Maße schwerer, die Wahlvorstände zu besetzen", so der Verwaltungschef. Zudem sei unter Umständen das Wahlgeheimnis nicht mehr gewährleistet, gibt der Jurist zu bedenken. "Irgendwann ist das simple Mathematik, wenn bei 120 Bürgern im Dorf 50 zur Wahl gehen." Zudem würden immer mehr Menschen die Briefwahl nutzen. Er sei sich jedoch bewusst, dass das auf wenig Gegenliebe stoßen wird, so Karsten Birkholz.

Gemeinderat lehnt Beschluss ab

Das ist auch in der Gemeinde Reichenow-Möglin der Fall. Mehrheitlich hat sich der Gemeinderat dagegen ausgesprochen, das Wahllokal in Möglin zu streichen. 123 Wahlberechtigte hat der Wahlbezirk. Und gehört damit wie Zäckericker Loose in der Gemeinde Oderaue oder Harnekop in der Gemeinde Prötzel zu den kleinsten. Noch bei der zurückliegenden Kommunalwahlwahl 2019 war das Amt Barnim-Oderbruch die Kommune mit den meisten Wahllokalen: Mit 22 Wahllokalen war es Spitzenreiter im gesamten Landkreis. "Noch können wir die Wahlvorstände personell besetzen", sagt Wolf-Dieter Hickstein. Sei das allerdings irgendwann nicht mehr der Fall, dann werde es auch in seiner Gemeinde zur Streichung des Wahllokals kommen. Dann aber, so seine Befürchtung, würden vor allem ältere Menschen nicht bis nach Reichenow fahren. "Und einen Shuttle können wir einfach nicht leisten."

Als Vorteil der künftigen Durchführung von Wahlen in dann geschätzten zehn Lokalen führt die Amtsverwaltung in der Sitzungsvorlage, die heute im Neutrebbiner Gemeinderat ab 19 Uhr verhandelt wird, eine effektivere, wirtschaftliche Arbeit und Ausstattung der Wahllokale auf. Zudem könnte zu festen Zeiten ein Shuttle-Verkehr eingerichtet werden. "Zur Erleichterung der Arbeit vor Ort könnten sämtliche Briefwahlen im Amt ausgezählt werden", so ein weiteres Argument.