Roland Becker

Velten (MOZ) Noch bevor an den ersten Spatenstich zu denken ist, liegen für den in Planung befindlichen Businesspark III zahlreiche Anfragen von Firmen vor, die sich dort ansiedeln wollen. Laut Anke Ludewig vom Planungsbüro Ludewig in Birkenwerder interessieren sich Unternehmen aus der Lebensmittel- und Dienstleistungsbranche für das neue Gewerbegebiet ebenso wie solche aus dem Baugewerbe und dem Handwerk. Ein Teil der Interessenten sei schon in Velten beheimatet, wolle aber expandieren. Eine Anfrage betrifft auch den Bau eines Hotels. Ein solches existiert bereits im Businesspark I, fungiert aber seit Jahren schon nicht mehr als solches. Einzelhandel, der erheblichen Verkehr nach sich ziehen würde, dürfe sich nicht ansiedeln.

Die am Dienstag im Veltener Bauausschuss vorgestellten Pläne stellen einen Vorentwurf dar. Nach dessen öffentlicher Auslegung wird dieser Plan nochmals bearbeitet, ehe seine Endfassung beschlossen wird.

Laut Ralf Ludewig vom selben Planungsbüro könnte der erste Spatenstich im optimistischsten Fall 2021 erfolgen. Voraussetzung sei aber, dass der Landkreis als Eigentümer des elf Hektar großen Geländes der ehemaligen Ingenieurshochschule Hohenschöpping für dessen Entwicklung Fördermittel vom Land erhält. Anke Ludewig stellte klar: "Mit den Grundstücksverkäufen wird der Landkreis keinen Gewinn erzielen. Er entwickelt die Fläche als Maßnahme zur Wirtschaftsförderung und zum Wohle der Stadt Velten." Doch auf dem Weg dahin gibt es vieles zu bedenken:

Verkehrsanschluss

Das Areal wird von einer Landes- und einer Kreisstraße begrenzt. Weder Landesbetrieb Straßenwesen noch der Kreis wollen das künftige Gewerbegebiet von ihrer Straße aus erschlossen sehen. Der Kreis hat das Nachsehen. Denn im Vorentwurf taucht als Zufahrt der an der Hohenschöppinger Straße (Autobahnzubringer) liegende ehemalige Haupteingang auf. In dieser Höhe soll die Straße verbreitert werden. Von hier ist eine Erschließungsstraße vorgesehen, die weiter ins Gewerbegebiet Businesspark I führt. Dadurch könne die Ampelkreuzung am Abzweig Hohenschöppinger Straße entlastet werden. Auch der geplante Neubau der Brücke über den Stichkanal Richtung Businesspark II kann die Verkehrssituation entschärfen.

Flora und Fauna

Die Natur hat das seit 2005 verlassene Gelände zurückerobert. Auf 6,5 Hektar hat sich Wald entwickelt, der im Landeswaldkataster verzeichnet ist. Der Plan sieht vor, entlang der Straßen einen 30 Meter breiten Baumstreifen zu erhalten, entlang des Stichkanals wird dieser bis zu 60 Meter breit. 3,5 Hektar Wald gehen allerdings verloren. Dafür muss an anderer Stelle eine vierfache Fläche bepflanzt werden. Für Tiere – von der Zauneidechse über Vögel wie den Grauschnäpper bis zu Fledermäusen und Waldameisen-Völker – müssen Ersatzquartiere geschaffen werden.

Bebauung

Alle vorhandenen Gebäude seien in einem derart ruinösen Zustand, dass generell nur ein Abriss infrage komme. Mehr als die Hälfte des Areals werde durch Neubauten und Verkehrswege versiegelt. Auch dafür müsse der Natur anderenorts Raum zurückgegeben werden. Die Höhe der Neubauten werde bei vier Vollgeschossen begrenzt.