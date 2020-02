Jana Reimann-Grohs

Neuenhagen (MOZ) Noch geht das Lesen größtenteils ohne Lupe und die zwei Miniaturbuch-Fans sammeln fleißig weiter. Ungefähr 3000 Exemplare mit klassischer Literatur, Kochrezepten oder auch Romanen füllen bisher ihre heimischen Vitrinen. Neben durchschnittlich zehn mal zehn Zentimeter kleinen Ausgaben stehen auch "ganz normale Bücher". Doch nur die Kleinsten der Kleinen sind bei wahren Freunden des Miniaturbuchs wie Heike und Udo Haedicke besonders groß im Rennen.

Für beide haben sich in den vergangenen Jahrzehnten persönliche Interessen mit Reiseaktivitäten vermischt – zwangsläufig. "Als Sammler ist man immer auf der Suche, auch wenn die Regale schon voll sind", sagt Udo Haedicke. Der 65-Jährige ist Vereinsvorsitzender des Freundeskreises Miniaturbuch Berlin und schart 60 Mitglieder, zwischen 40 und 90 Jahren, um sich.

Verein fördert Weiterbildung

Die zugezogenen ehemaligen Berliner pflegen im Verein seit 2005 das Miniaturbuch als Teil der Buchkultur. Das Ehepaar stellt sogar eigene Ausgaben am Küchentisch her oder lässt welche heraus­geben, erzählt Udo Haedicke. Erst 2019 ist "Hans Fallada in Neuenhagen" mit Spaziergängen des Dichters Rudolf Ditzen durch den Ort, in Zusammenarbeit mit der Gemeinde und Bibliothek, erschienen. Die 128 Seiten sind für acht Euro im Rathaus erhältlich.

Das Lesen und Erkunden von Städten lasse sich wunderbar mit ihrem Hobby, dem Sammeln von Miniaturbüchern, verbinden, sagt Heike Haedicke. In jeder Stadt kauft sie neue Exemplare. "Das Miniaturbuch erweitert den Horizont. Über unseren Verein gehen wir auch in spezielle Buchdruckereien oder Buchbindereien, machen Führungen durch Museen." Einen Stammtisch zum Austausch und Weiterempfehlen besucht das Ehepaar jeden zweiten Donnerstag im Monat, 17 Uhr, im Kulturgut Marzahn.

Die 55-Jährige "fand schon immer alles Kleinformatige schön" und hat sowieso gerne gelesen, sagt sie – "eine unschlagbare Kombination". Es sei jedoch ein Irrtum, viel schneller mit dem Lesen fertig zu sein, fügt die Krankenschwester lachend hinzu. Jedes Miniaturbuch habe den gleichen Inhalt wie größere Ausgaben, sei aufwendig und liebevoll gestaltet. Das erste Miniaturbuch bekam Heike Haedicke 1978 als Auszeichnung geschenkt – einen Bildband über die Jugend in der DDR. Schon damals waren Minibücher sogenannte Bückware: rar und schwer im Laden zu bekommen. So richtig seien sie und ihr Mann aber erst später auf das seltene Kleinod gekommen. "Viel ist nach 1989 auf dem Trödelmarkt oder im Antiquariat gelandet – das war gut für uns, weil dadurch recht teure Miniaturbücher erschwinglich wurden", betont Udo Haedicke. Zwischen zwei und 300 Euro waren sie bisher bereit, pro Exemplar auszugeben. Nach einem handgeschriebenen Brautbüchlein von 1838 und einem dreimal vier Zentimeter kleinen Handbuch für Eheleute von 1880 haben sie nicht einmal gesucht, sondern diese kleinen Kostbarkeiten durch Zufall gefunden.

Auch rein zufällig entdeckte Heike Haedicke 2005 in einem Berliner Miniaturbuchladen dann den Stammtisch des 1987 vom Kulturbund der DDR gegründeten Vereins. Bis dahin hatten die Haedickes schon 200 Minibücher vorzuweisen. Deutschlandweit gibt es derzeit nur noch in Stuttgart einen zweiten Zusammenschluss für Miniaturbuchfreunde.

Bibliotheken präsentieren die Kleinstausgaben spezieller Verlage oft nicht aus Sicherheitsgründen. Man müsse sich danach erkundigen, so etwas gehe schnell verloren, betont Udo Haedicke.

Der Verein bietet zur Leipziger Buchmesse fünf freie Plätze im Reisebus an. Abfahrt Sonnabend, 14.März, 7 Uhr, ab Ostbahnhof – Hin- und Rückfahrt: 25 Euro, Eintritt kostet extra. Bei Interesse per E-Mail unter vorstand@minibuch-berlin.de oder Tel. 03342 204205 melden.