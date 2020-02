René Wernitz

Rathenow (MOZ) Wiedersehen nach 24 Jahren: Der FSV Optik Rathenow reist an diesem Samstag ins Cottbuser Stadion der Freundschaft. Mit einem 0:5 waren die Havelländer nach ihrem letzten dortigen Punktspiel heimgekehrt. Nach der Saison stiegen sie ab. Wenn nun auch die eigene Null stehen würde, dürfte die Mannschaft mit sich hoch zufrieden sein.

Aus den ersten Punktspielen des Jahres hat der FSV Optik nichts holen können. Die Erwartungen waren allerdings nicht allzu hoch geschraubt, da es sich bislang ausnahmslos um die Spitzenvereine der Regionalliga Nordost handelte. Der viertplatzierte Hertha BSC II siegte ebenso wie die nun punktgleichen Vereine VSG Altglienicke ( Rang 1) und 1. FC Lokomotive Leipzig. Keiner gab sich gegen Rathenow die Blöße.

Jeder liegen gelassene Punkt könnte am Ende die Meisterschaft kosten. Der drittplatzierte FC Energie Cottbus muss nach zuletzt erlittener Auswärtsniederlage (2:3) in Auerbach unbedingt siegen. Drei Punkte beträgt nun der Rückstand zur Tabellenspitze. Der FSV Optik belegt Platz 15.

Obgleich das letzte Gastspiel der Havelländer in der Niederlausitz bereits 24 Jahre zurückliegt, gab es doch in den Vorjahren mehrere Aufeinandertreffen. Die Rathenower unterlagen dem FC Energie jeweils im Landespokal. Da war der Verein noch drittklassig. Bei seinem 4:1-Punktspielsieg in Rathenow ließ der Absteiger Anfang September nichts anbrennen.

Allerdings hatte es seinerzeit, es war ein Montagsspiel, zunächst recht gut ausgesehen für den FSV. Die Gäste drückten dem Spiel zwar von Beginn an ihren Stempel auf, doch die Rathenower gingen in Führung. Postwendend fiel der Ausgleichstreffer. In der Folge war dem FSV ein mutmaßlich klarer Strafstoß verwehrt geblieben.

Das Spiel an diesem Samstag beginnt um 13.30 Uhr. Dank Bahnanbindung Rathenows an Berlin können Optik-Fans in knapp drei Stunden nach Cottbus gelangen. Das Stadion der Freundschaft dürfte auch ihnen eine Reise wert sein.