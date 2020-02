Manuela Bohm

Rathenow (MOZ) Die Gründe, warum auch die Freiwillige Feuerwehr Rathenow, zu Einsätzen gerufen wird, sind vielfältig. Sie löscht längst nicht nur Brände. Wenn etwa Öl aus einem Automotor auf die Fahrbahn gelangt, kommt ebenso die Feuerwehr zum Einsatz und stellt mit Bindemitteln die Sicherheit im Straßenverkehr wieder her. Doch haben diese und andere Mittel ihren Preis, auch die geleistete Arbeit ist nicht kostenlos. Wer zahlt eigentlich?

Der Pieper geht: "Sehen Sie!", so Karl-Heinz Wegener, Leiter des Sachgebiets Brandschutz in der Stadt Rathenow, am Mittwochvormittag. Wegener wird über ausgelaufenes Öl informiert. Er selbst ist zwar kein Feuerwehrmann, dennoch aber mit Pieper und Blaulicht-Dienstfahrzeug ausgestattet. Der Brandschutzchef hat von Amtswegen den Blick auf alle Leistungen, die von der Freiwilligen Feuerwehr erbracht wird.

So weiß er auch über den Einsatz vor knapp zwei Wochen bestens Bescheid, als an der B102-Kreuzung zum Gewebegebiet Grünauer Fenn Öl gebunden werden musste. Es drohte, sich auf nasser Fahrbahn und bei steigendem Verkehrsaufkommen großflächig zu verteilen. Ist Öl auf der Straße, kann das sehr rutschig und daher gefährlich werden. 18 Feuerwehrleute waren mit vier Fahrzeugen rund zwei Stunden im Einsatz und verteilten Bindemittel in großer Menge.

Die Kosten des Einsatzes und wer ihn bezahlt, regelt die "Satzung über die Leistung der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Rathenow". Ordinäre Aufgaben wie beispielsweise Löscharbeiten und die Bergung von Unfallopern sind unentgeltlich. Die Allgemeinheit, sprich der Steuerzahler, kommt dafür auf. Ausnahmen bilden vorsätzliche oder grob fahrlässige Handlungen. Indes werden etwa Aufräumarbeiten an Unfallorten oder die Bindung ausgelaufener Betriebsstoffe grundsätzlich in Rechnung gestellt.

Dabei wird in Minuten abgerechnet. "Soweit der Kostenersatz nach Zeitaufwand berechnet wird, beginnt die Berechnung mit dem Ausrücken der Mannschaft von der jeweiligen Feuerwache und endet mit der wieder hergestellten Einsatzbereitschaft nach Einsatzende", ist in der Satzung, § 3, Absatz 2, nachzulesen (www.rathenow.de > Rathaus online > Ortsrecht > Ordnung und Bauen > Feuerwehrsatzung).

In einer Tabelle ist aufgelistet, was die Stadt Rathenow für Feuerwehrleute, Fahrzeuge und Geräte pro Minute berechnet. Schon ein Feuerwehrmann kostet demnach 1,63 Euro pro Minute. Auch die Verursacher von Ölspuren müssen mit entsprechend hohen Kostenbescheiden aus dem Rathaus rechnen. Beim Einsatz an der B102-Kreuzung summieren sich laut Tabelle allein die geleisteten 120 Minuten der 18 Feuerwehrleute auf eine Vierstellige Summe. Kann ein Verursacher nicht ermittelt werden, bleibt die Stadt auf ihren Kosten sitzen. Die Allgemeinheit zahlt dann.