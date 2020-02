Matthias Henke

Stechlin (MOZ) Neu ins Leben gerufen hat der Gemeindevertreter Mario Ledderhose (parteilos) die Reihe "Stechliner Dorfgespräch". Acht Interessierte konnte er jüngst in der Regionalwerkstatt begrüßen. "Das sind mehr, als ich erwartet habe", bekannte er selbstkritisch, dass er selbst unsicher gewesen sei, ob sein Konzept auf Resonanz stößt, jeweils vier Wochen vor einer Gemeindevertretersitzung in informeller Runde Themen zu besprechen, die die Menschen bewegen.

Einige der Gäste waren nach eigenem Bekunden eher aus Neugier gekommen – neugierig darauf, wie viele Interessierte dabei sein werden und was besprochen wird. Andere hielten etwa mit ihrer Kritik an der Gemeindevertretung und der Amtsverwaltung nicht hinterm Berg. So vermisste Armin Langner Informationen darüber, dass für die Arbeiten des Trink- und Abwasserverbandes in Dollgow auch in Menz gegraben werden müsse. Allgemein für ein Mehr an Diskussionen warb Mario Ledderhose. "Meine Wahrnehmung ist, dass bei den Einwohnerfragestunden während der Gemeindevertretersitzungen etliche Fragen offen bleiben und sie als zu kurz angesehen werden, was zu Unzufriedenheit führt. Aus Sicht der Gemeindevertretung ist es auch nachvollziehbar, dass wir uns nicht unbegrenzt damit beschäftigen. Es würde aber gut tun, wenn wir mehr miteinander reden würden", so Ledderhose. Das "Stechliner Dorfgespräch" könne dafür eine Plattform bieten. "Da muss man Ordnung reinbringen", sagte Klaus Bresemann mit Blick auf die Einwohnerfragestunde. Entweder möge diese auf maximal 60 Minuten erweitert oder aber konsequenter moderiert werden, damit jeder die Chance erhalte, zu Wort zu kommen.

Café wird schon vermisst

"Beschämend" fand Ingrid Mühle, dass die Verantwortlichen in der Gemeinde das Café "Bric à brac" von Aurore und Jan Koch hätten ziehen lassen. "Es tut mir richtig leid für das junge Ehepaar", so Mühle. Hätten sich eventuelle Konflikte im Umfeld des Cafés nicht entschärfen lassen, etwa indem das Parken in geordnete Bahnen gelenkt worden wäre oder indem man Kochs alternative Räume zur Verfügung stellt? Auch die Stege, die alte Ortsverbindung zwischen Menz und Dollgow, über die in der Gemeindevertretersitzung im September kontrovers und zum Teil unsachlich diskutiert wurde, kam zur Sprache. Erneut wurden Pro und Contra eines wie auch immer gearteten Ausbaus ausgetauscht. "Das wäre ein Anlass, eine organisierte Form zu suchen, um miteinander zu reden. Da könnte man sich auch einen Moderator leisten", schlug Mario Ledderhose vor.