Jörg Richter

Berlin Noch eine Meisterschaftsrunde lang gilt die Regionalliga Mitteldeutschland als zweithöchste, deutsche Kampfklasse, ab der nächsten Saison wird eine Strukturänderung in Kraft treten, in deren Folge wieder eine 1. und eine 2. Bundesliga entsteht.

Die fünf deutschen Regionalligen – darunter auch die Regionalliga Mitteldeutschland – werden als höchste Klasse auf Länderebene darunter gruppiert. Bei der Ligatagung der Regionalliga Mitteldeutschland ging es vor allem um Kampftermine, Struktur der Staffel und um Regelungen in der Wettkampfordnung.

Mit den Mannschaften WKG Pausa/Plauen, RV Thalheim, KG Frankfurt/Eisenhüttenstadt, 1. Luckenwalder SC, RC Germania Potsdam, KFC Leipzig, SV Luftfahrt Berlin und RSK Gelenau treten acht Mannschaften an, nachdem der AV Germania Markneukirchen nach der Titelverteidigung nun den Aufstieg in die Bundesliga wagt und der RV Lugau als Tabellenletzter in die Landesliga absteigt.

Gerungen wird ab 5. September in einer Hauptrunde, die bis zum 14. Kampftag, der am 5. Dezember ausgetragen wird, andauert. Die vier erstplatzierten Teams der Hauptrunde bestreiten die Halbfinals, die Sieger das Finale. Die Verlierer der Halbfinals werden auf Platz 3 gesetzt, der dritte Platz wird damit nicht ausgerungen.

Prämie für den Aufsteiger

Ligenleiter Henning Tröger warf einen Blick zurück auf die vergangene Saison 2019/2020, wobei er viele positive Punkte hervor hob. "Mein Dank gilt allen Mannschaften für eine Saison, die bis zum Schluss spannungsgeladene Kämpfe bot", so Tröger. Aus den Problemen der vergangenen Saison wurden in einem dieser Ligatagung vorangegangenem Treffen der fünf Landes-Präsidenten Sachsens, Sachsen-Anhalts, Thüringens, Brandenburgs und Berlins beschlossen, dass im August eine Schulung des Personals für die Betreuung des PC-gestützten Wettkampfsystems vorgenommen wird.

Offen ist nur die Entscheidung über die Verwendung der Mittel, die von den Mannschaften und beteiligten Verbänden eingezahlt werden. Eine Prämie erhielt für die nun abgelaufene Saison, den Richtlinien entsprechend, der AVG Markneukirchen für den Aufstieg in die 1. Bundesliga. Hier sollen nun die Vereine und Verbände neu entscheiden, die Tendenz geht in Richtung von einer Förderung von Landesligateams, um ihnen den Aufstieg in die Regionalliga zu erleichtern, sowie für die Anschaffung von Technik für ein gemeinsames PC-gestütztes Wettkampfsystem", äußert sich Stefan Nemack von der KG Eisenhüttenstadt/Frankfurt.