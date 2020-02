Wilfried Hohmann

Müllrose Die weibliche C-Jugend der HSG Schlaubetal hat sich im Handball-Kreisliga-Spiel bei Rot-Weiß Friedland mit 34:23 (16:10) durchgesetzt. Dabei erzielten Angelique Stelter (13) und Lena-Maleen Eveline Schneider (11) gemeinsam mehr Treffer als die Gastgeberinnen zusammen.

Bei diesem Spiel trafen die Gastgeberinnen als Tabellensechster auf die unmittelbar vor ihnen platzierten Schlaubetalerinnen. Mit einem Sieg hätten sie nach Punkten mit den Müllroserinnen gleichziehen können. Diese erwiesen sich aber als das deutlich bessere Team.

Entsprechend zufrieden war dann auch HSG-Trainerin Ute Wagner nach diesem Spiel: "Die Mädels haben heute eine tolle Leistung abgeliefert und vor allem im Angriff voll überzeugt. Und das betrifft die gesamte Mannschaft und nicht nur unsere besten beiden Werferinnen Angelique und Lena-Maleen. Besonders erwähnen möchte ich dabei aber auch unsere Kreisläuferin Nele Heske, die als eine der Kleinsten die gesamte Zeit durchspielen musste und toll gekämpft hat."

Von Anbeginn dominant

Die Schlaubetalerinnen ließen von Anfang an keinen Zweifel aufkommen, wer das Parkett als Sieger verlassen würde. Sie lagen von Beginn an in Führung und führten nach zehn Minuten bereits mit 7:4. Die Gastgeberinnen konnten dagegen nur in der Anfangsphase bis zum 4:5 in der 9. Minute mithalten. Danach setzten sich die Müllroserinnen kontinuierlich ab und führten zur Halbzeit bereits mit 16:10. Dabei boten die Müllroserinnen vor allem im Angriff eine spielerisch überzeugende Leistung, waren in ihren Zuspielen sehr sicher und brachten ihre besten Werferinnen immer wieder in gute Wurfpositionen.

Dieses druckvolle Angriffsspiel setzten die Mädels aus Müllrose dann auch in der 2. Halbzeit fort und bauten so ihren Vorsprung kontinuierlich weiter aus.

HSG Schlaubetal-Odervorland: Chané Tekl (im Tor), Angelique Stelter 13, Lena-Maleen Evelin Schneider 11, Nele Gielisch, Nele Heske 1, Sadie Hoffmann, Nele Heske 1, Sonja Grund 6/1, Leonie Ebelt 3, Lara Welkisch, Lena Schmolling, Trainerin: Ute Wagner, Co-Trainerin: Luisa Lehmann

Siebenmeter: SSV 2/2, HSG 2/1 – Zeitstrafen: SSV 2, HSG 1