Carola Voigt

Schwedt (MOZ) Vier Altersgruppen wetteiferten um die letzten energy-Pokale unter dem Hallendach. Nach den A-, B, C- und E1/E3-Junioren waren nun die jüngeren Jahrgänge an der Reihe. Im Turnier der Bambini mit fünf Mannschaften wurden am Ende alle als Sieger geehrt. Die Kleinen sollen ohne Erfolgs- und Ergebnisdruck ihren Lieblingssport erleben.

F-Junioren-Turnier

Acht Teams bewarben sich. Über zwei Vorrundengruppen qualifizierten sich der BFC Dynamo Berlin (9) und Preussen Eberswalde (4) sowie der SC Staaken (9) und FC Schwedt F2 für die Halbfinals. Für die Schwedter waren die Hauptstädter eine Nummer zu groß. Sie unterlagen mit 0:3. Staaken gewann sicher mit 4:1 gegen Eberswalde. Und weil die Oderstädter ihr Spiel um Platz 3 gegen Preussen mit 0:7 verloren, blieb nur die Holzmedaille. Den Sieg fuhr der BFC nach dem 2:1 gegen Staaken ein. Als bester Torschütze wurde Collin Bogs und als bester Torhüter Leon Sprung, beide vom FC Schwedt, geehrt.

E-Junioren-Turnier

Die Kreisliga-E-Junioren des FCS hatten sieben "gleichgesinnte" Teams zu Gast. Den A-Gruppen-Sieg heimste sich Fortuna Britz E2 mit sieben Punkten ein, es folgte der Penkuner SV E2 (5). Die SpG Göritz/Schmölln führte die B-Staffel an (7). Mit einem Zähler weniger folgte Rot-Weiß Prenzlau E2. Es ging nun in einer großen (die ersten Vier) und kleinen Finalrunde weiter. Da die SpG Göritz/Schmölln gegen Penkun 2:0 und gegen Prenzlau 3:0 gewann und ein 1:1 gegen Britz einfuhr, gewann sie diesen energy-Cup. Platz 2 belegte Prenzlau E2 gefolgt von Fortuna Britz E2. Beste Spieler je Team waren Max Böhm (Britz), Mauh Linh Nguyen (AFC), Pepe Vilter (Göritz/Schmölln), Valo Meschkutat (Vierraden), Felix Stephan (Prenzlau), Fabian Heider (Eberswalde), Jannitz Wagner (Penkun), Tim Ludwig (FCS).

D-Junioren-Turnier

Hier war das Teilnehmerfeld mit zehn hochkarätigen Teams besetzt. Den A-Gruppen-Sieg landeten die Landesliga-Jungen des FC Schwedt (10), die punktgleich mit dem Zweiten, 1. FC Frankfurt, standen, aber ein Gegentor weniger kassierten.

Aus der B-Staffel kamen der BFC (12) und Face Szczecin (9) weiter. Im ersten Halbfinale gab es ein Kopf-an-Kopf-Rennen, welches der FCS erst im Neunmeterduell gegen Szczecin mit 5:4 gewann. Im zweiten Halbfinale siegte der BFC ebenfalls erst vom Punkt aus mit 3:1 gegen Frankfurt. Im Spiel um Platz 3 behauptete sich der 1. FCF gegen Szczecin mit 3:1. Das Endspiel wurde zum wahren Krimi, in dem der Gastgeber mit 1:2 den Kürzeren zog.

Als bester Spieler des Turniers zeigte sich Mo Özkan vom BFC Dynamo. Die Trophäe des besten Torwarts nahm Kevin Dittmann vom FC Schwedt D2 entgegen.