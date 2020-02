Steffen Kretschmer

Eberswalde (MOZ) Sie sind die größten Nachwuchs-Talente aus dem Fußballkreis Oberhavel/Barnim. Und an diesem Sonnabend erwartet sie genau das, worauf sie immer wieder lange hinarbeiten. "Unsere besten Spielern messen sich mit denen aus den Sportschulen. Das ist ein ganz großes Highlight", sagt Mario Hellmich. Für den DFB-Stützpunktleiter des Fußballkreises ist das Ergebnis gar nicht so wichtig. Vielmehr komme es darauf an, solch starken Kontrahenten gegenüber zu stehen.

Der Leistungsvergleich der Stützpunkte wird an diesem Sonnabend in der Oberkrämerhalle in Eichstädt (Oberhavel) ausgetragen. Die Altersklassen der U 11 und U 12 werden dabei auf namhafte Gegner wie Hertha BSC, RB Leipzig oder auch Union Berlin treffen. "Die Klubmannschaften sind natürlich eingespielt", sagt Hellmich. "Bei uns kommen die jungen Fußballer aus unterschiedlichen Vereinen." Dass dies ein kleiner Nachteil sein kann, aber noch lange nicht muss, stellte vor einem Jahr die U 11 aus dem Barnim unter Beweis. Die Auswahl tritt am Sonnabend als Titelverteidiger an.

Es ist ein besonderes Turnier, für das die Verantwortlichen des Fußballkreises gar nicht mehr die Werbetrommel rühren müssen. "Wir brauchen überhaupt nicht betteln und sitzen mit den Trainern schon während des Leistungsvergleiches zusammen und besprechen den Wettkampf im Jahr darauf", so Mario Hellmich.

Vor allem die Vereine aus der Hauptstadt folgen der Einladung in die Oberkrämerhalle nur zu gern. Die Trainer dort würden schon genau hinschauen, welche Talente möglicherweise bei einem solchen Turnier zu sehen seien, weiß Hellmich. "Wir wollen die Spieler aber natürlich schon gerne bei uns behalten." Er sei aber auch stolz, "wenn wir jeden ein Stück seines sportlichen Weges begleiten können. Lennart Czyborra ist da das beste Beispiel. Er war mehrere Jahre bei uns am Stützpunkt. Er spielt jetzt bei Atalanta Bergamo. Wir freuen uns jedes Mal, wenn wir so etwas sehen".