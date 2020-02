Disponent Volker Thiem bei der Arbeit: Immer häufiger wird die 112 gewählt, jetzt stellt die Regionalleitstelle Oderland neue Disponenten ein, um dem steigenden Anrufaufkommen auch künftig gerecht zu werden. Weil der Platz in den Betriebsräumen in der Heinrich-Hildebrand-Straße knapp wird, gibt es Überlegungen für einen Neubau. © Foto: Gerrit Freitag

Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Der Puls des Rettungswesens in Ostbrandenburg schlägt in Frankfurt. Wer zwischen Erkner und Eisenhüttenstadt die 112 wählt, landet hier – in der Regionalleitstelle Oderland. Seit 2006 gibt es die gemeinsame Einrichtung für die Landkreise Oder-Spree, Märkisch-Oderland und Frankfurt. Aktuell 31 Disponenten nehmen im Schichtsystem mehr als 500 Anrufe am Tag entgegen, alarmieren Rettungsdienst und Feuerwehren oder stellen durch zur Leitstelle der Polizei.

An diesem Vormittag ist es vergleichsweise ruhig. Konzentriert sitzen fünf Disponenten, darunter ein Lagendienstschichtführer, mit Headset vor mehreren Displays. Ein Leitstellenmitarbeiter beruhigt eine Anruferin, fragt nach dem Wo und Was. Der Rettungsdienst sei unterwegs, erklärt er und animiert zur Ersthilfe: "Bringen Sie Ihren Mann erst einmal in eine stabile Seitenlage."

Fast 10 000 Fehlanrufe

Gut 185 000 Anrufe liefen 2019 in der Regionalleitstelle auf. Bei knapp 107 000 Anrufen handelte es sich tatsächlich um Notrufe – fast 300 pro Tag. Gemeldet wurden Brände, Verkehrsunfälle, umgestürzte Bäume. Hinzu kamen rund 78 000 Anrufe, die mit dem Notrufgeschehen wenig zu tun hatten. Von Betrunkenen, die sich nach Hause fahren lassen wollten, bis hin zu 9896 Fehlanrufen, weil die Tastensperre am Smartphone nicht eingeschaltet war.

"Der Notruf wird auch gewählt, wenn die Straßenlaterne kaputt ist", nennt Carsten Greim ein weiteres Beispiel. Er leitet die Regionalleitstelle, die seit Jahren einen steten Anstieg der Anrufzahlen verzeichnet. Der demografische Wandel sei ein Grund dafür. Ein anderer die fehlenden Ansprechpartner in den Kommunen. "Bei den Ordnungsbehörden wurde personell in den letzten Jahren überall zurückgeschraubt", erklärt er. Mangels Alternativen wählen viele Bürger daher die 112, wenn sie auf Gefahren oder Probleme aufmerksam machen möchten. "Unsere Disponenten geben die Informationen an die Kommunen weiter. Auch wenn es kein Notruf ist, muss es erledigt werden. Denn wenn eine Stunde später jemand stürzt, dann heißt es: Ich habe doch angerufen, warum habt ihr nichts gemacht?"

Ein großer Fortschritt aus Sicht der Disponenten: Seit vorigem Jahr verfügt der Kassenärztliche Bereitschaftsdienst der KVBB ebenfalls über eine eigene Leitstelle, zu der seit Ende Januar eine Direktverbindung besteht. Stellt sich das medizinische Anliegen eines Anrufers als nicht akut heraus, vermitteln Greims Kollegen direkt nach Potsdam – zur 116 117 – weiter. Vernetzt ist die Regionalleitstelle auch mit Gas-, Wasser- und Stromversorgern, den Ordnungsämtern und der Bahn. Zudem sind viele Brandmeldeanlagen von Einrichtungen wie dem Klinikum in der Leitstelle aufgeschaltet. Damit einher geht allerdings auch eine wachsende Zahl von Fehlalarmen.

Die Aufgaben der Leitstelle, so Greim, hätten in den vergangenen Jahren zugenommen. Um die Qualität zu halten – die durchschnittliche Anrufannahmezeit beträgt 10 Sekunden – steuert das Frankfurter Amt für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungswesen daher dagegen. Die Zahl der Disponentenstellen soll von jetzt 31 auf 37 steigen. Tagsüber werden dann sechs und nachts fünf Mitarbeiter in Zwölf-Stunden-Schichten 3,5 Tage die Woche Dienst tun. Grundlage für die Personalbemessung ist ein Gutachten, über das die Stadt und die Landkreise jedoch noch mit den Krankenkassen als größtem Kostenträger streiten.

Klar ist: Bei der Regionalleitstelle wird personell aufgestockt. Und das hat auch Konsequenzen für den Raumbedarf. "Der Personalaufwuchs ist so groß, dass die Betriebsräume aus allen Nähten platzen", sagt Amtsleiter Helmut Otto. Mittelfristig sei ein Neu- oder Erweiterungsbau an der Feuer- und Rettungswache in der Heinrich-Hildebrand-Straße die beste Lösung. Eine Machbarkeitsstudie dazu ist in Arbeit. Danach müssten Gespräche mit den Landkreisen und dem Land über Finanzierungsmöglichkeiten geführt werden.