Monika Rassek und Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Die Beeskower Stadtverordneten haben für die Windparkplanungsgebiete Schneeberg, Grunow-Mixdorf, Görzig-Ost und Hufenfeld für ein weiteres Jahr eine so genannte Veränderungssperre ausgesprochen. Das bedeutet, dass dort in dieser Zeit keine Bauvorhaben zugelassen werden dürfen und die Kommune, bzw. potentielle Investoren Zeit haben, ihre Planungen voranzutreiben.

Es müsse aber jedem klar sein, dass diese Veränderungssperre nicht die Lösung des Problems sei, sondern nur einen Zeitaufschub bedeute, mahnte Georg Pachter, Fraktionschef des Beeskower Bürgerforums. Dieser Zeitaufschub wird nun wohl vor allem für das Gebiet des geplanten Windparks Schneeberg genutzt. Im Beeskower Ortsteil gibt es eine Bürgerinitiative gegen das Vorhaben und Windparkbefürworter. Die Gründe für die einzelnen Positionen sind vielfältig. Öffentlich diskutiert werden vor allem Umweltfragen. Dazu gehört, ob im Windeignungsgebiet um Schneeberg Nahrungshabitate für den Weißstorch liegen.

Streit über Umweltschäden

Im Zuge der Aufstellung des Regionalplans Windenergienutzung hatte die Firma Loscon, ein Windparkentwickler und Betreiber, ein Umweltgutachten erstellen lassen, das vom Landesumweltamt auch anerkannt wurde. Das sieht, vereinfacht gesagt, keine gravierenden Umweltschäden durch den Windpark. Loscon hat auch im Zuge der B-Plan-Erstellung die nötigen Umweltgutachten beauftragt.

Auf der Stadtverordnetenversammlung schlug Bürgermeister Frank Steffen nun vor, dass ein Gremium aus Verwaltungsmitarbeitern, Stadtverordneten und dem Schneeberger Ortsbeirat die Arbeit dieses Gutachters begleitet. Ähnlich sei man vor Jahren bei dem Bayerngasvorhaben verfahren. Die Firma hatte zwischen Schneeberg und Beeskow nach Erdgas gesucht. Loscon und auch die Gutachterfirma seien damit grundsätzlich einverstanden, so der Bürgermeister.

Die Stadtverordneten aber nicht. Sie plädierten am Ende mit großer Mehrheit dafür, ein eigenes unabhängiges Umweltgutachten erstellen zu lassen. Dafür sprach sich auch der Schneeberger Ortsvorsteher René Breitung aus. "Wir wollen ein Gutachten als Start", erklärte er. Egal, wie dieses ausgehe. Aber nur mit einem wirklich unabhängigen Gutachten habe man Klarheit über den Einfluss eines Windparks auf die Umwelt. Bürgermeister Frank Steffen wird nun alle Stadtverordneten und den Ortsbeirat zu einer Arbeitsberatung einladen. Dabei soll erörtert werden, welche Fragen das Gutachten genau klären soll. Gleichzeitig will Frank Steffen eine Liste von vom Land anerkannten Gutachtern vorlegen. Geklärt werden müssen zudem noch die Kosten und, ob die in Frage kommenden Büros überhaupt die Kapazität haben, solch ein Gutachten schnell zu erstellen.

Für den Windpark Görzig Ost, in dem drei Windkraftanlagen errichtet werden sollen, laufen derzeit erste Vorarbeiten. Für die Zufahrtswege wurden zwischen Görzig und Raßmannsdorf breite Schneisen in den Wald geschlagen und am Straßenrand verlegten Bauarbeiter Kabel für den künftigen Windpark. In Kürze erfolgt die frühzeitige Bürgerbeteiligung mit der Auslegung des Vorentwurfs zum Bebauungsplan. Anwohner erhalten dann die Möglichkeit, Stellungnahmen abzugeben. Es ist die erste Stufe auf dem Weg zum Bebauungsplan, der dann verbindlich ist.