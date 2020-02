red

Niemegk Fünfundzwanzig Jahre lang zählte das legendäre Komikerduo Herricht & Preil zu den absoluten Publikumslieblingen. Ein "Kessel Buntes" mit dem Humor der 50er bis 80er Jahre hat bis heute an Witz nichts verloren.

In rasanten Wortkaskaden kreuzen die Ritter des mündlichen Schlagabtausches die Klingen ihrer scharfen Zungen. Köstlich, wie der Oberlehrer-Besserwisser Preil regelmäßig an der hinterlistig-naiven Schlagfertigkeit von Herricht verzweifelt und das Publikum zu Lachsalven animiert.

Das zwerchfellerschütternde Programm ist eine Verbeugung vor Herricht & Preil, ein Denkmal für deren zeitlose geniale Komik.

"...Ich habe mir bei der Themenauswahl angewöhnt, volkstümlich zu sein. Wer hat einen Garten mit Komposthaufen, Äpfeln und Blumen? Kennt die Mückenplage, besonders im Urlaub? Hat schon mal versucht einen Hasenbraten zuzubereiten? Alles Themen die bekannt und beliebt sind. Der Zuschauer fühlt sich persönlich angesprochen, ist bestens orientiert, lehnt sich behaglich zurück, wenn er nicht grade vor Lachen unterm Tisch liegt, er verfolgt das Geschehen praktisch als Mitfachmann." Zitat Hans Joachim Preil aus der Biografie "Aber, Herr Preil".

Die Sketche waren beim Publikum so beliebt, dass Aussprüche wie, "Was, ich soll meinen Garten sprengen?" oder "Der Tiger hackt Holz?" oder "Sie hocken hinter einem Gebüsch und drücken ab" oder "Jeder gute Gärtner macht doch in irgendeiner Ecke seines Gartens einen Haufen" zu geflügelten Worten wurden, die jedermann im alltäglichen Leben immer wieder benutzte - das könnte gut wieder passieren...

Die Schauspieler Metzner & Kiesewetter orientieren sich an ihren Vorbildern. Ihre Interpretation der Sketche ist keine Kopie aber professionell einstudiert, rasant und wortgenau. Ein "Muss" für die, die intelligenten Witz und pfiffige Wortspiele schätzen. Das Programm bietet eine Sammlung der schönsten Sketche und das Publikum ist – begeistert!

Zu erleben am kommenden Freitag, 6. März, um 19.00 Uhr im Neuen Volkstheater Fläming e.V. in der Großstraße 19. Der Eintritt kostet 12 Euro im Vorverkauf und 14 Euro an der Abendkasse. Tickets können bestellt werden unter der Telefonnummer 033843/51691, 033841 94900 oder per Mail an info@neues-volkstheater.de.