Bad Belzig Das Netzwerk Gesunde Kinder Potsdam-Mittelmark und der Verein "Kinder sicher unterwegs" laden am Sonnabend, 7. März, zu einem Thementag ein. Kindersicher unterwegs im Auto steht auf der Tagesordnung. Fragen, wie zum Beispiel: Wie werden Neugeborene und Kleinkinder richtig im Auto gesichert? Welche Kindersitzarten gibt es? Was ist bei der Anschaffung von Babyschale und Folgesitz zu beachten? - werden beantwortet. Die Veranstaltung findet von 10.00 bis 12.00 Uhr in der Klinik Ernst von Bergmann, Ebene 5, Schulungsraum 2, statt. Um eine kurzfristige Anmeldung unter der Telefonnummer 033841/93270 wird gebeten.