Klaus-Peter Fischer

Brandenburg (MOZ) In der Tischtennis-Verbandsliga hat die I. Männermannschaft des TTC Post am vergangenen Sonntag einen wichtigen Schritt nach vorn im Kampf um den Klassenerhalt getan. Im Heimspiel gegen die TSG Lübbenau gab es die erwartet spannende Auseinandersetzung. Im Auftaktspiel schlug das erste Doppel der Brandenburger Michael Kollatsch/Sebastian Fischer das zweite Doppel der Gäste klar mit 3:0 Sätzen. Stark spielte das zweite Doppel

Frank Fischer/Niklas Schütze gegen das erste Doppel der Spreewälder auf. Nach ausgeglichenem Spielverlauf endete der Entscheidungssatz 11:9 für den TTC. Den Sieg im dritten Doppel sicherten sich die Lübbenauer.

In den folgenden Einzeln sorgten Siege von Kollatsch und Sebastian Fischer für einen beruhigenden 4:1 Vorsprung des TTC. Dann allerdings verloren im mittleren Paarkreuz Frank Fischer und Eric Schüler ihre Einzel und der Gast war beim 4:3 wieder auf Tuchfühlung. Siege von Florian Fischer und Niklas Schütze und der Sieg von Kollatsch gegen den Spitzenspieler der Spreewälder führten zu einer 7:3 Führung für die Havelstädter. Drei Niederlagen mussten die Post Sportler noch verdauen, ehe Schüler und Schütze mit ihren Siegen den 9:6 Endstand sichern konnten.

In der 2. Landesklasse West bleibt die II. Männermannschaft des TTC Post weiter auf Aufstiegskurs. Im Auswärtsspiel bei Blau-Weiß Wusterwitz II. errangen Chris Busse, Maximilian Schulte, Philip Dinh Van und Markus Hower am vergangenen Sonntag einen 10:0 Kantersieg. Die III. Mannschaft des TTC unterlag in der gleichen Staffel gegen Lok Ketzin II. mit 5:10 Punkten.

Weitere Ergebnisse: Kreisliga Männer: Wusterwitz III. – TTC Post IV. 2:10 / Kreisklasse Männer: TTC Post V. – Stahl VI. 10:1 / Wusterwitz V. – TTC Post VI 4:10 / Landesliga Schüler: TSV Stahnsdorf – TTC Post 0:10 / Kreisliga Jugend: Grebser TSV – TTC Post 1:10

In der Kreisliga der B/C Schüler führt der TTC Post I. nach einem 6:4 Erfolg bei Optik Rathenow mit 16:0 Punkten die Tabelle an. TTC Post II. belegt Rang 6 in der Tabelle.