Oranienburg (MOZ) Für die Stadt ist es ein großer Erfolg, wenn auch nur einer von vielen: Der erste Aktionsplan für das langfristige Projekt "Oranienburg inklusiv" ist da. Beim ersten inklusiven Neujahrsempfang in der Stadtbibliothek wurde das Konzept offiziell vom Behindertenbeauftragen Holger Dreher vorgestellt. Umrahmt wurde der Empfang von einer musikalischen Begleitung der Gruppe "Klang-Farbe Orange".

Großes Interesse am Projekt

"Hier wird Lebensqualität erschaffen", sagte Holger Dreher auf der Veranstaltung. Lebensqualität nicht nur für Menschen mit Behinderung, sondern für alle, die durch mehr Barrierefreiheit im Alltag entlastet werden. Dazu gehören auch Senioren, Familien und Menschen, die kurzzeitig beeinträchtigt sind. In der Stadtbibliothek sagte Bürgermeister Alexander Laesicke, dass er erstaunt sei, wie viele Menschen zum Neujahrsempfang gekommen sind. "Da hat sich ganz schön viel Druck aufgebaut. Daran sieht man, wie sehr dieses Projekt die Menschen beschäftigt," so Laesicke. Das Projekt, das einmalig im Land Brandenburg ist, würde Oranienburg noch viele Jahre begleiten, so Laesicke.

Seit September arbeitet die Stadt unter der Federführung von Holger Dreher und dem Arbeitskreis für die Belange behinderter Menschen der Stadt Oranienburg (AKBO) an dem Aktionsplan. Durch Gespräche mit Menschen mit Behinderung und Mitarbeitern der Verwaltung konnte einen Katalog mit 44 Maßnahmen, zusammengestellt werden, die die Stadt dieses Jahr umsetzen will. "Davon ist jede wichtig. Dafür hat die Behindertenhilfe viel gekämpft, damit Menschen mit Behinderungen und Beeinträchtigung selbstbestimmt leben können", sagte Holger Dreher zuvor im Gespräch.

Zu den 44 Aktionen gehört unter anderem die Übersetzung sämtlicher städtischer Webseiten und Infomaterialien in Leichte Sprache, die Bereitstellung von Dolmetschdiensten und Schulungen für Gebärdensprache, den Umbau von zwei bis drei Bushaltestellen zur Barrierefreiheit sowie die Bereitstellung von mehr Bildungsangeboten für Senioren. Die Aktionen werden für die nächsten drei Jahre im Haushaltsplan berücksichtigt, jedes Jahr im November soll ein neuer Aktionsplan für das darauffolgende Jahr erstellt werden. Über die nächsten drei Jahre wird "Oranienburg inklusiv" von Gesa Ebeling und Jörg Markowski extern begleitet, die schon erfolgreich das Projekt "Spandau inklusiv" in Berlin umgesetzt haben. "Oranienburg hat schon sehr viel geschafft – da geht aber noch viel mehr", sagte Gesa Ebeling beim Neujahrsempfang.

Einer der wichtigsten Schritte zur Umsetzung des Aktionsplans wurde bereits getätigt: 14 Mitarbeiter in der Oranienburger Stadtverwaltung wurden zu den Belangen von Menschen mit Behinderung geschult und agieren jetzt als Multiplikatoren für das Projekt. Da sie aus verschiedenen Dezernaten der Verwaltung kommen, können sie bei künftigen Projekten den Abbau von Barrieren im Blick haben. "Barrieren im Denken, in der Kommunikation, in Gebäuden und im öffentlichen Raum", erklärte Jörg Markoswski. Des Weiteren sollen in einer Arbeitsgruppe Bürger die Gelegenheit haben, ihre Bedürfnisse und Ansprüche klar zu erläutern. "Die Menschen wissen ja selbst am Besten, was sie benötigen," sagte Holger Dreher. "Wir sind auf dem Weg der Normalität, sodass Menschen mit Behinderung ganz normal in einer Gesellschaft dazugehören."