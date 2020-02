Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) Der brandenburgische Landtag hat am Donnerstag mit der Mehrheit von SPD, CDU, Grünen, BVB/Freie Wähler und Linken das Verhalten des Vizepräsidenten des Landestages, Andreas Galau (AfD) missbilligt und ihn aufgefordert, persönliche Konsequenzen zu ziehen.

Das Präsidium des Landtages wird veranlasst, sich mit dem Urteil des Verfassungsgerichtes zu befassen und Schlussfolgerungen zu ziehen. Der AfD-Politiker hatte zu Beginn der Woche sein Einvernehmen verweigert, eine Debatte über Rechtsterrorismus als Aktuelle Stunde im Plenum zu führen, weil er keinen Bezug zu Brandenburg sehe und eine politische Instrumentalisierung der Anschlagsopfer fürchte. Danach musste Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke den Antrag ablehnen, weil sie mit ihrem Vize laut Geschäftsordnung einvernehmlich entscheiden soll.

Die CDU-Fraktion als Antragsteller der Debatte war daraufhin vor das Verfassungsgericht gezogen, das entschied, dass Galau seine Kompetenz überschritten hatte, da die Präsidentin und der Vizepräsidentauf die Prüfung der formalen Voraussetzungen des Antrags sowie seine Aktualität beschränkt seien.

In der Aktuellen Stunde unter dem Thema „Walter Lübcke, Halle, Hanau – Wehrhafte Demokratie in der Pflicht“ war es am Donnerstag zu einer heftigen Auseinandersetzung um die Rolle der AfD im aktuellen politischen Klima in Deutschland gekommen. Die übrigen Fraktionen des Brandenburger Landtags haben der AfD eine Mitschuld für Hass, Hetze und Gewalttaten vorgeworfen.

„Die AfD stellt eine Gefahr für Deutschland dar“, sagte SPD-Fraktionschef Erik Stohn am Donnerstag. „Sie, meine Damen und Herren von der AfD, bereiten den Boden, auf dem Gewalt gedeiht, in Kassel, in Hanau, in Halle und in den anderen Orten.“ Der CDU-Fraktionsvorsitzende Jan Redmann sagte: „Worte sind Taten. (...) Gezielt sorgen Sie von der AfD für ein Klima des Hasses.“ Linksfraktionschef Sebastian Walter warf der AfD vor: „Sie sind die Brandbeschleuniger.“

Die AfD-Fraktion wies die Vorwürfe zurück und warf den anderen Parteien vor, Rechts mit Rechtsextremismus gleichzusetzen. „Was bleibt, darüber müssen wir reden, ist die Polarisierung der Gesellschaft“, sagte AfD-Fraktionschef Andreas Kalbitz. „Dass gegen Extremismus und Terrorgefahr jeglicher Couleur vorgegangen werden muss, das ist klar, dazu stehen wir uneingeschränkt.“

Der Streit um Galaus Veto gegen die Debatte wird ein Nachspiel haben: Für März hat die SPD-Fraktion eine Sondersitzung des Landtagspräsidiums beantragt. Alle Fraktionen außer der AfD zweifeln die Neutralität Galaus an, die Linke fordert seinen Rücktritt oder seine Abwahl. „Vizepräsident Galau hat mit der Blockade dieser Aktuellen Stunde die notwendige parteipolitische Unabhängigkeit und Verantwortung vor dem Parlament vermissen lassen“, heißt es in einem Entschließungsantrag der Linksfraktion. „Sein Rücktritt ist unvermeidlich.“ Für eine Abwahl müssten zwei Drittel der Abgeordneten stimmen. (mit dpa)