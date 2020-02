Markus Kluge

Wustrau (MOZ) Mehr als 5 000 Menschen haben für den Bau eines Radweges entlang der Landesstraße zwischen Dammkrug, Langen und Wustrau sowie zwischen Altfriesack und Radensleben unterschrieben. Das sagte Wustraus Ortsvorsteher Ingo Lamprecht am Mittwochabend. Die Unterschriftensammlung soll am Mittwoch, 25. März, gemeinsam mit Fehrbellins Bürgermeister Mathias Perschall (SPD) und Neuruppins Bürgermeister Jens-Peter Golde (Pro Ruppin) an die Landesregierung im Landtag in Potsdam übergeben werden. Die Unterschriftensammlung war im Mai 2019 unter Federführung der Kirchengemeinde Protzen-Wustrau-Radensleben initiiert worden. Wustrau und Altfriesack sind von Neuruppin aus zwar über einen Radweg verbunden. Die sichere Anbindung an die benachbarten Dörfer fehlt aber.