Velten (MOZ) Ein Ladendieb hat am Mittwoch im Hornbach-Baumarkt in Velten drei Bohrhämmer gestohlen und anschließend einen Ladendetektiv umgestoßen.

Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, hatte der Unbekannte offenbar zuvor versucht, die drei Bohrhämmer an einer Selbstbedienungskasse zu bezahlen. Die Kartenzahlung sei aber offenbar fehlgeschlagen. Der Kunde passiert gegen 12.25 Uhr den Kassenbereich dennoch mit der Ware und wurde deshalb vom Ladendetektiv angesprochen. Der Mann stritt den Sachverhalt laut Polizei jedoch ab, schubste den Ladendetektiv zu Boden, flüchtete in den nahegelegenen Wald und lies die Bohrhämmer zurück.

Ein sofortige Fahndung nach dem Mann blieb zunächst erfolglos. Die Ermittlungen laufen.