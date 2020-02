Bärbel Kraemer

Mittelmark Noch bis zum 30. April 2020 können Unternehmen, aber auch Ausbildungs- und Praktikumsbetriebe das kostenlose Angebot nutzen, freie Ausbildungsstellen und Ferienjobs im "Ausbildungsführer für den Landkreis Potsdam-Mittelmark" aufnehmen zu lassen. Aktuell wird durch das Team des Technologie- und Gründerzentrums Potsdam-Mittelmark (TGZ) die zehnte Auflage der Broschüre, die es natürlich auch in digitaler Form gibt, vorbereitet.

In 3.000 Exemplaren gedruckt, soll die Veröffentlichung wie in den vergangenen Jahren unter anderem wieder an alle weiterführenden Schulen im Landkreis Potsdam-Mittelmark ausgegeben werden. "Auch in den Jobcentern wird mit der Broschüre gearbeitet", ergänzen Linda Schröder und Caroline Stallbaum vom TGZ.

Mit Blick auf den nahenden Meldeschluss rührten die beiden TGZ-Mitarbeiterinnen im Arbeitskreis Schule & Wirtschaft am Mittwoch noch einmal die Werbetrommel für den in Arbeit befindlichen zehnten und den Ausbildungsführer des Jahres 2020/21.

In der aktuellen neunten Auflage sind nahezu 200 Betriebe, Hochschulen und Institutionen gelistet, die Ausbildungs-, Studien- und Praktikumsplätze sowie Ferienjobs anbieten. Mit insgesamt 228 verschiedenen Ausbildungsberufen und Studiengängen bietet derselbe zudem so viele Informationen wie noch nie. Er weist zugleich mehr als 1.800 Ausbildungsstellen und Studienplätze aus - vom Altenpfleger über den Zweiradmechatroniker bis hin zu diversen Bachelor Studiengängen.

Die Unternehmen die im Ausbildungsführer um Nachwuchs werben, sind jeweils alphabetisch sortiert. Am Ende der attraktiv gestalteten Broschüre findet sich zusätzlich ein Berufeverzeichnis, sodass favorisierte Ausbildungsberufe oder Studiengänge vom Nutzer schnell gefunden werden können. Die ebenfalls dort angegebene Seitenzahl führt den Nutzer wiederum direkt zum gesuchten Ausbildungsbetrieb oder zur Hochschule, die den gesuchten Ausbildungs- beziehungsweise Studienplatz anbietet.

Ziel ist, an den 231 Seiten umfassenden Druck anzuknüpfen und im Jubiläumsjahr der Broschüre mindestens eben so viele Angebote unterbreiten zu können.

Am Standort Bad Belzig der Klinik Ernst von Bergmann, wohin Linda Schröder und Caroline Stallbaum die Mitglieder des Arbeitskreises Schule & Wirtschaft eingeladen hatten, bestand zugleich Gelegenheit, sich über die seit Oktober 2019 bestehenden Schulen für Ergotherapie und Physiotherapie der Gesundheitsakademie des Klinikums zu informieren. Das Anmeldeformular für den Ausbildungsführer ist über das TGZ zu beziehen: www.tgz.pm.