Anja Linckus

Brandenburg (BRAWO) Nach einem tragischen Unfall, bei dem eine 82 Jahre alte Fordfahrerin am 20. Januar dieses Jahres eine 75-Jährige beim Überqueren der Ziesarer Landstraße auf Höhe des Netto-Marktes angefahren hat und diese noch an der Unfallstelle an ihren schweren Kopfverletzungen verstarb, kündigte Oberbürgermeister Steffen Scheller in der jüngsten Sitzung der Stadtverordneten am Mittwoch Konsequenzen an: "Wir werden prüfen, was wir tun können, um an dieser Stelle beim Netto-Einkaufsmarkt und an der Bushaltestelle für mehr Sicherheit zu sorgen." So habe er bereits mit der Verkehrsbehörde und mit den Tiefbauern gesprochen, ob und wie an dieser Stelle ein Fußgängerüberweg errichtet werden kann. Zudem werde die Verlegung der Haltebucht des Linienbusses in der Weise geprüft, dass der Bus zukünftig auf der Straße hält und dadurch das sichere Überqueren auch des zukünftigen Überwegs gewährleistet wird. "Auch wenn wir nie alle Gefahren des Straßenverkehrs beseitigen können, so kann ich alle nur zu Achtsamkeit im Straßenverkehr auffordern und zusagen, dass wir als Stadt die von mir beschriebenen Maßnahmen in der nächsten Zeit umsetzen wollen", so Scheller abschließend. Immer wieder hatte der Bürgerbeirat schon vorher auf die Gefahr hingewiesen.