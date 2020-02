Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Vor rund zwei Jahren kam die Neuruppiner Inkom ordentlich ins Schlingern: Der Kanuverein war von der Organisation des Drachenbootrennens anlässlich des Mai- und Hafenfestes abgesprungen. 2019 waren die Vereinsmitglieder wieder mit im Boot, was zum Aufatmen bei der Inkom führte. Nun haben Christian Haase und der Kanuverein, dem er angehört, die Fäden in der Hand, wenn es um den diesjährigen Wettkampf am 9. Mai geht. Anmeldungen dazu sind noch bis zum 5. Mai möglich.

In diesem Jahr steht ein besonderes Jubiläum an: Zum mittlerweile 30. Mal wird das Mai- und Hafenfest in Neuruppin gefeiert. Für Christian Haase und den Kanuverein sind aber alle willkommen, egal, ob sie in den Vorjahren schon mal am Rennen teilgenommen haben oder nicht. "Aber sie sollten schon mal in einem Boot gesessen haben", so Haase. Das ermöglicht der Kanuverein: In der Startgebühr sind zwei Trainings mit den Profis enthalten, den Steuermann stellt der Verein. "Wichtig ist am Ende nur, dass es Spaß macht", so Haase.

Für jeden eine Klasse

Für jeden, der starten möchte, gibt es laut Haase die richtige Kategorie: Grundschulkinder der vierten bis sechsten Klassen können ebenso am Rennen teilnehmen wie Jugendliche von der siebten bis zur 13. Klasse. Bei den Erwachsenen gibt es drei Kategorien: reine Frauenboote, bei denen Männer höchstens als Trommler an Bord sein dürfen, die Open-Boote und die Mixed-Boote, in denen mindestens sechs Frauen am Paddel sitzen müssen. "Jede Klasse fährt am Ende ihr eigenes Finale", erklärt Christian Haase. Um 9.30 Uhr starten die Wettkämpfe am Bollwerk. Spätestens um 17 Uhr soll der letzte Lauf bestritten werden.

Im vergangenen Jahr hat der Kanuverein gute Erfahrungen damit gemacht, die Teilnehmerzahl beim Drachenbootrennen zu begrenzen: Maximal 60 Teams können daher auch 2020 dabei sein. Zehn Mannschaften sind für die Grundschul-Klassen eingeplant, zwölf für die Jugendlichen und schließlich 38 für die Erwachsenen. "Bisher haben sich 14 Teams angemeldet", erklärt Christian Haase. Die Ausschreibung fürs Drachenbootrennen ist seit rund einem Monat auf der Internetseite des Kanuvereins zu finden. "Für diesen Zeitpunkt sind es im Vergleich zu den Vorjahren schon viele Anmeldungen", schätzt Haase ein.

Programm wird noch geplant

Laut Christian Ringleb vom Neuruppiner Stadtmarketing, der das Mai- und Hafenfest organisiert, wird das Rahmenprogramm fürs Drachenbootrennen derzeit noch auf die Beine gestellt. "Wir stecken mitten in den Vorbereitungen", sagt er. Zum Kulturprogramm vom 8. bis zum 10. Mai wird das Stadtmarketing daher später alle Informationen herausgeben. Ringleb weist im Zusammenhang mit dem Drachenbootrennen aber daraufhin, dass auch diejenigen am Wettkampf teilnehmen können, die nicht unbedingt ins Boot steigen möchten: als Partner eines Schülerbootes beispielsweise.