Th. Messerschmidt

Brandenburg (BRAWO) Ab dem 21. Juni 1969 hatten die Brandenburger für beinah 30 Jahre ihr "Volksbad", an dessen Stelle ab 1998 ein neuer Bade-Traum entstehen sollte: das Marienbad. 32 Mio. D-Mark investierte die Stadt in das Spaßbad, die Sauna und 25-Meter-Halle, das 50-Meter-Außenbecken und Parkhaus. Von der Grundsteinlegung am 08. Dezember 1998 bis zur Eröffnung am 01. März 2000 vergingen kaum 15 Monate…

Inzwischen sind 20 Jahre vergangen, über 6,5 Mio. Badegäste gezählt und die Zeit reif für eine große Geburtstagsparty! Am Sonntag, 1. März 2020, wird von 14 bis 18 Uhr das 20-jährige Bestehen groß gefeiert. Im Foyer mit karibischer Livemusik, im Funbad mit Glücksrad, Fotoshooting, Muffin-Essen, Luftballontombola, Wasserschlacht und Wasserballtraube, Rutschwettbewerb und Geburtstagsüberraschungen. In der 25-Meter-Halle sorgt ein 32 Meter langer Hindernisparcours für Spaß und Action. Mitfeiern erwünscht! Geöffnet ist sonntags ab 9 Uhr!