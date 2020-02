red

Mittelmark Es können wieder Anträge zur Förderung der Qualitätsverbesserung bestehender Ferienwohnungen, Ferienzimmer und Pensionen bis zu 20 Betten und anderer touristisch relevanter Maßnahmen gestellt werden. Bis zu 50 Prozent der Kosten, maximal 5.000 Euro, übernimmt der Landkreis Potsdam-Mittelmark 2020 im Rahmen des "Förderprogramms für kleinteilige touristische Maßnahmen".

Die Zielstellung des 2009 beschlossenen Förderprogramms sind Gästeunterkünfte mit zeitgemäßer Ausstattung in verlässlicher, geprüfter Qualität sowie attraktive touristische Angebote. Dies ist aktueller denn je, denn die Anforderungen der Gäste an zeitgemäße, moderne Unterkünfte steigen stetig. Somit sind die Gastgeber gefordert, kontinuierlich an der Qualität zu arbeiten. Da es sich meist nicht um gewerbliche Vermietungen handelt, sondern diese in der Regel nebenbei betrieben werden, ist eine Förderung hierfür besonders angebracht. Vermieter von Ferienwohnungen und Ferienzimmern machen einen großen Teil des touristischen Angebotes aus und bieten den immer stärker nachgefragten individuellen Urlaub an. Mit großem Engagement kümmern sich die Vermieter zumeist ganz persönlich um Gäste und leisten somit einen bedeutenden Beitrag zu einer attraktiven Reiseregion.

Nach der Realisierung der geförderten Maßnahme ist für Unterkünfte ein Qualitätsnachweis in Form einer Klassifizierung zu erbringen. Nicht nur zum Zweck der Förderung, sondern vor allem zur Selbstkontrolle und für Marketingzwecke ist diese sinnvoll. Die Tourismusverbände Fläming und Havelland sind im Landkreis zur Klassifizierung von Ferienzimmern, Ferienwohnungen und -häusern berechtigt und geben im Vorfeld eines Förderantrages gern Auskunft.

Die Beratung zum Förderprogramm und Bearbeitung der Anträge erfolgt im Auftrag des Landkreises Potsdam-Mittelmark durch die Lokale Aktionsgruppe Fläming-Havel in Wiesenburg/Mark, 033849/901948, ktm@flaeming-havel.de. Die Unterlagen und Bedingungen für die Antragstellung sind im Internet unter www.potsdam-mittelmark.de, Rubrik Wirtschaftsförderung abrufbar oder können bei der LAG Fläming-Havel unter ktm@flaeming-havel.de angefordert werden.