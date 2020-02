Siegmar Trenkler

Neuruppin (MOZ) Am Sonntag, 8. November, sollen die Neuruppiner wählen können, wen sie künftig an der Spitze der Verwaltung sehen möchten. Zumindest einen Namen gibt es schon, der dann auf dem Stimmzettel stehen könnte. Der frühere Geschäftsführer der PRO Klinik Holding, Horst-Michael Arndt, erwägt eine Kandidatur, wie der 70-Jährige am Mittwoch auf Nachfrage bestätigte. Dazu hätten erste Gespräche stattgefunden. Doch weder stehe derzeit schon eine Partei fest, für die er ins Rennen gehen werde, noch sei das Thema in der Familie abschließend geklärt worden.

Derweil schließt auch Jens-Peter Golde eine erneute Kandidatur nicht aus. "Ich habe bis zum 3. September, um 12 Uhr Zeit, mir das genau zu überlegen. Und die werde ich auch voll ausschöpfen", sagte er. Bis zu diesem Zeitpunkt können Kandidaten ihre Unterlagen im Rathaus einreichen. Bislang liegen in der Verwaltung noch gar keine Wahlvorschläge vor, wie Hauptamtsleiterin Jutta Mießner am Mittwochnachmittag mitteilte.

Bekanntgabe am 21. September

Die Bekanntgabe der Kandidaten erfolgt erst am 21. September. Zur Wahl stellen kann sich mit einigen Einschränkungen grundsätzlich jeder, der am Tag der Wahl das 18. Lebensjahr vollendet und in Deutschland seinen ständigen Wohnsitz hat. 64 Unterschriften von Unterstützern sind dafür lediglich erforderlich. Gewählt wird für eine Amtszeit von acht Jahren. Ihre Stimme können Neuruppiner schon ab einem Alter von 16 Jahren abgeben. Sollte es im ersten Wahlgang am 8. November keine Mehrheit für einen der Kandidaten geben, ist ein möglicher Stichwahltermin für den 29. November angesetzt worden.