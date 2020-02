MOZ

Frankfurt (Oder) Freitag um 18 Uhr beginnt das dreitägige Klavierfestival PianOdra.

Das Eröffnungskonzert im Logensaal wird von Jung Won Seibert-Oh, Violine, und dem Pianisten Christian Seibert bestritten. Unter anderem spielen sie das große Rondo in h-Moll von Franz Schubert. In der anschließenden "Waldstein-Sonate" von Ludwig van Beethoven steht der Pianist vor einer großen Herausforderung: Sie gehört zu Beethovens anspruchsvollsten Klavierwerken.

Ebenso spielen Jung Won Seibert-Oh und Christian Seibert die unter dem Namen bekannte "Kreutzer-Sonate". Diese Komposition markiert einen Höhepunkt im gesamten Repertoire für Violine und Klavier. Dabei tritt das Klavier als gleichrangiger Partner der Violine auf: so entsteht ein konzertanter Dialog zwischen zwei so unterschiedlichen Instrumenten.

Um 20.30 Uhr widmet der Pianist Søren Gundermann in einem Jazzkonzert der schlichten Melodie der Europa-Hymne aus Beethovens 9. Symphonie ein ganzes Konzertprogramm. In seinem Jazzklavierzyklus "Europe Variations" wird sie in 14 Variationen und Zwischenspielen aus verschiedenen Perspektiven betrachtet. Inspiriert durch vielfältige Einflüsse von Jazz über Weltmusik, Klassik und Rock zeigt jede Variation die Melodie in einem anderen Licht.

Tickets gibt es in der MOZ-Geschäftsstelle in der Paul-Feldner-Straße 13 und an der Abendkasse im Logensaal.