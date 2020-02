OGA

Oberhavel (MOZ) Über den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs in Oberhavel, die Energiewende und die Bombenproblematik haben die drei bündnisgrünen Landtagsabgeordneten aus dem Landkreis – Carla Kniestädt, Heiner Klemp und Thomas von Gizycki –am Mittwoch bei ihrem Antrittsbesuch mit Landrat Ludger Weskamp (SPD) gesprochen.

Einigkeit bestand darin, die Reaktivierung der Stammstrecke der Heidekrautbahn zügig umzusetzen, erklärten die drei Grünen-Politiker nach dem Gespräch."Die Chancen stehen gut, dass die Heidekrautbahn auf der Stammstrecke noch in dieser Legislaturperiode wieder fährt. Allerdings muss dafür jetzt Klarheit über die Finanzierung geschaffen werden", sagte Thomas von Gizycki. Heiner Klemp erklärte: "Darüber hinaus wollen wir die Reaktivierung der Strecke nach Liebenwalde so schnell wie möglich vorbereiten. Ich freue mich, dass der Landkreis dafür auch eine erhebliche finanzielle Beteiligung in Aussicht stellt."

Neben dem Ausbau des Schienennetzes diskutierten die Politiker auch die Einführung eines 365-Euro-Tickets für Schülerinnen und Schüler Brandenburgs. Die Grünen wollen dafür bei den Koalitionskollegen von SPD und CDU werben.

Begrüßt haben die Landtagspolitiker Pläne für eine Wasserstoff-Pilotanlage zum Betrieb der neuen Heidekrautbahn. Der dafür notwendige Strom aus erneuerbaren Energien sollte möglichst vor Ort produziert werden. "Wir müssen hier neu diskutieren und dürfen den Ausbau dringend nötiger erneuerbarer Energien nicht unnötig blockieren", sagte die frühere rbb-Moderatorin Carla Kniestedt, die nun für die Grünen im Landtag sitzt und dort unter anderem den Norden Oberhavels vertritt.

Diskutiert wurde beim Landrat auch die am Mittwoch auf Initiative der Oranienburger Koalitionsabgeordneten beschlossene Überarbeitung der Brandenburger Bauordnung: "Wie sich zum Beispiel anhand von ,Cook Rein’ in Oranienburg zeigte, kann eine fehlende oder veraltete Kampfmittelfreiheits­bescheinigung die Eröffnung eines Restaurants oder Geschäfts verzögern oder sogar verhindern. Diskutiert wurde daher, das zwölf Jahre alte Spyra-Gutachten, auf dem die Gefährdungs­einstufung in Oranienburg basiert, zu überarbeiten. "Oranienburg ist bei der Räumung der Bomben gut vorange­kommen. Nun ist es an der Zeit, die gewonnenen Erfahrungen auszuwerten und mit einem neuen Gutachten die aktuelle Gefährdungslage neu einzuschätzen", betont der Oranienburger Abgeordnete Heiner Klemp.