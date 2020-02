BRAWO

Brandenburg an der Havel Auf der Brielower Landstraße ist am Mittwochabend gegen 20.45 Uhr ein Mann alkoholisiert von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum gefahren. Hierbei zog sich der Mann Kopfverletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Beamten stellten bei dem Verletzten einen Alkoholwert von 2,2 Promille fest. Eine Blutprobe wurde angeordnet.

Außerdem stellten die seinenFührerschein sicher, den er aufgrund eines behördlichen Beschlusses gar nicht mehr hätte haben dürfen, fest. Der PKW erlitt einen Totalschaden. Die Polizisten nahmen Strafanzeigen wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs sowie wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis auf.