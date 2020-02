Sandra Euent

Brieselang (BRAWO) Die Sitzung der Gemeindevertreter in Brieselang am Mittwoch ging bis kurz vor halb zwölf und trotzdem hatte kaum einer der anwesenden Bürger die Robinson-Grundschule verlassen. Denn was hier diskutiert wurde, bewegt die Brieselanger in den letzten Tagen. Es ging um den geplanten Bau einer Gesamtschule in der Gemeinde. Dieser ist eigentlich vertraglich festgezurrt. Trotzdem erteilten die Gemeindevertreter der Verwaltung am späten Mittwochabend keinen klaren Arbeitsauftrag mit der Umsetzung fortzufahren. Es herrscht also Stillstand in Sachen Gesamtschulbau.

Von vorn: Im Frühjahr 2019 fasste die Gemeindevertreterversammlung (GVV) den Beschluss, die Klakow-Oberschule in eine vierzügige Gesamtschule umzuwandeln. Am 5. November hatte der damalige Bürgermeister Wilhelm Garn (CDU) eine Kooperationsvereinbarung mit dem Landkreis Havelland unterzeichnet, in der die Beteiligung des Kreises an den Kosten für den Bau einer Gesamtschule geregelt ist. Diesem Vertrag hatten zuvor auch die Gemeindevertreter zugestimmt. Bereits im September hatte die Gemeinde vom Ministerium für Bildung, Jugend und Sport (MBJS) die Genehmigung für die Umwandlung der Klakow-Oberschule in eine Gesamtschule zum Schuljahr 2021/22 erhalten. Eigentlich müsste nun nur noch gebaut werden - eigentlich.

In Brieselang nahm im Dezember der neu gewählte Bürgermeister Ralf Heimann (Freie Wähler) seine Arbeit auf. Er ließ die Verwaltung die zum Vertragsabschluss mit dem Landkreis aufgerufenen Zahlen - Gesamtkosten für den Bau rund 25 Millionen Euro und höchstens 6,1 Millionen Euro Zuschuss vom Landkreis - prüfen und stellte eine Kostensteigerung fest. Laut Angaben der Verwaltung wären die Kosten inklusive Sporthalle und Abrissarbeiten etc. auf insgesamt 26,9 Millionen Euro gestiegen, der Anteil des Landkreises ist aber bei 6,1 Millionen Euro gedeckelt.

Die Fraktion Bürger für Brieselang (BFB) und die Freien Wähler wollten nun mit ihrer Beschlussvorlage Nachverhandlungen mit dem Landkreis über eine höhere Kostenbeteiligung erreichen. Gleichzeitig stellten die Fraktionen der CDU und SPD eine Beschlussvorlage zur Abstimmung, die dem Bürgermeister einen klaren Auftrag zur Umsetzung nach den bisherigen Bedingungen gegeben hätte. Am Ende fanden beide Anträge keine Mehrheit und wurden jeweils mit 11 Nein- zu 11 Ja-Stimmen abgelehnt.

Vorangegangen war eine hitzige Diskussion. Die BFB-Fraktion hatte im Vorfeld eine 35 Fragen umfassende Anfrage an den Bürgermeister gestellt, die sich u.a. mit Schülerzahlen und Kostenprognosen befasste. Die Antwort kann im Ratsinformationssystem der Gemeinde auf www.gemeindebrieselang.de in den Anlagen zur Sitzung am 26. Februar heruntergeladen werden.

Im Zuge der Diskussion kristallisierte sich heraus, dass man mit der Genehmigung des Bildungsministeriums auch eine Verpflichtung zur Errichtung einer Gesamtschule eingegangen ist und eine Umwandlung zurück in eine Oberschule nicht möglich ist. Wenn das Projekt Gesamtschule nicht umgesetzt würde, würde auch die Oberschule verschwinden und Brieselang damit keine weiterführende Schule mehr haben.

Das will eigentlich niemand, auch die BFB nicht, wie deren Fraktionsvorsitzender Christian Achilles betonte. Ihnen ginge es um die Bedingungen. Den Bau der Gesamtschule muss die Gemeinde mit einem Kredit finanzieren. Der Kredit und die folgende Tilgung wäre über Jahre so hoch, dass andere Investitionen hinten runter fallen würden, so Achilles. Außerdem sei der Zeitrahmen schon jetzt nicht mehr haltbar und somit kämen pro Jahr weitere Kostensteigerungen hinzu. Es wurden 800.000 Euro Mehrkosten pro Jahr durch steigende Baukosten genannt. Zudem habe die Fraktion Bedenken, ob dann noch genügend Platz für die Grundschulkinder sei und wies auf Hortkapazitäten hin. Christian Achilles forderte, die Gemeinde müsse Zähne zeigen und mit dem Landkreis nachverhandeln.

Dem stimmten die Freien Wähler zu. In Nachverhandlungen sollte eine faire Kostenverteilung zwischen Landkreis und Gemeinde neu ausgehandelt werden. Dem widersprach Kai Nagel (B’90/Grüne). Es gebe keine realistische Alternative zum Projekt, das teuer sei, aber das Verhältnis Gesamthaushalt zu dann zu erbringenden Schulkosten sei doch relativ gut. Offene Fragen und Probleme hält er für lösbar. Michael Koch (CDU) wies darauf hin, dass man die Vereinbarung mit dem Landkreis "nicht im Zustand geistiger Umnachtung" getroffen hätte. Die GVV hätte dem Kooperationsvertrag erst vor vier Monaten zugestimmt und jetzt müsse man auch so etwas wie Vertragstreue an den Tag legen. Er betont weiter den Standortvorteil und die Vorteil der eigenen Trägerschaft zum Beispiel bei der Vergabe von Hallenzeiten.

Norbert Jütterschenke (SPD) ist ebenfalls der Überzeugung, dass der Schritt zur Gesamtschule richtig ist. "Wir müssen uns ran halten und das Projekt voran bringen", so der Fraktionsvorsitzende. Die Linksfraktion brachte den Einwand, dass Brieselang ohne weiterführende Schule - was das Szenario im schlimmsten Fall sein würde - unattraktiver für den Zuzug von Familien mit kleinen Kindern werde.

Bürgermeister Ralf Heimann wies auf wirtschaftliche Risiken hin, die mit der Kreditaufnahme verbunden wären. Wenn Notsituationen einträten, müsste man eben auch mit Streichungen anderer Projekte oder Steuererhöhungen arbeiten. Allerdings betonte er auch nochmal, dass eine Rückübertragung auf eine Oberschule nicht mehr möglich ist. Ab 1. Juli 2021 hätte Brieselang eine Gesamtschule zu führen. Die Oberschule existiert dann nicht mehr.

Elke Nermerich, erste Beigeordnete und verantwortlich für die Schulverwaltung im Landkreis, war zur Sitzung ebenfalls anwesend und gab Auskunft. Sie betonte, der Landkreis stehe zu dem ausgehandelten und unterschriebenen öffentlich-rechtlichen Vertrag, der ja auch durch den Kreistag angenommen wurde. Aus Sicht des Landkreises habe sich auch an der Faktenlage nichts geändert. Sie wies auch darauf hin, dass man mit der Genehmigung des MBJS eine Verpflichtung zum Bau der Schule eingegangen sei. Am Ende zeigte sie sich enttäuscht über das Abstimmungsergebnis, mit dem nun Stillstand herrscht.

Wie es weiter geht in Brieselang, ist offen. In den sozialen Medien war am Donnerstagmorgen zu lesen, dass CDU und SPD für Gespräche zur Verfügung stehen, um möglichst schnell eine Lösung zu finden. Die Gemeindevertreter werden sowieso bald wieder zusammenkommen müssen. Denn alle weiteren Tagesordnungspunkte, unter anderem Bürgerbudget und Stellenplan der Verwaltung, wurden aufgrund der fortgeschrittenen Uhrzeit nicht mehr besprochen. Der nächste reguläre Sitzungstermin wäre der 25. März.