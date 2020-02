René Wernitz

Havelland (MOZ) Das Coronavirus breitet sich weiter aus. Viele Havelländer sehen sich in der Annahme bestärkt, dass nicht mehr die Frage im Raum steht, ob es auch den Landkreis erreicht, sondern wann. Auf BRAWO-Anfrage bestätigt Dr. Babette Dietrich, Sprecherin der Havelland-Klinken, dass die Ausbreitung des Coronavirus in Europa und das Auftreten der ersten Fälle in Deutschland auch im Unternehmen Anlass zu besonderer Wachsamkeit ist.

"Maßgebend für unser Vorgehen sind einerseits die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts (RKI), welches die Verbreitung, den Verlauf etc. der Erkrankung weltweit beobachtet und analysiert und auf seiner Homepage sowohl der Bevölkerung als auch auf speziellen Seiten den Experten des Gesundheitswesens Informationen und Handlungsempfehlungen gibt", so Dietrich am Donnerstag. Diese würden die Ärzte der Havelland-Kliniken regelmäßig und intensiv verfolgen. Gleiches gelte für Informationen und Handlungsempfehlungen, die vom Gesundheitsministerium bzw. auf kommunaler Ebene dem Gesundheitsamt des Landkreises Havelland kommen. "Mit letzterem besteht ohnehin ein enger Austausch, da Fälle des Coronarvirus meldepflichtig sind und die Klinken diese gegebenenfalls umgehend dort anzeigen müssen", betont die Unternehmenssprecherin. Ferner würden zur Informationsweitergabe in den hiesigen Kliniken regelmäßige Dienstberatungen, Rundmails und gegebenenfalls der kurze Amtsweg genutzt.

"Die Kliniken fangen auch, was den Umgang mit dem neuartigen Coronarvirus angeht, nicht bei Null an. Es gibt festgelegte Vorgehensweisen, ein sogenanntes Ausbruchsmanagement, das sowohl die Abläufe innerhalb der Klinik – vom Informationsfluss bis zu konkreten Behandlungsvorgaben der Erkrankten - als auch die Kontakte zu Behörden oder Kooperationspartnern regelt", sagt Dr. Dietrich.

Neben Ärzten und Pflegekräften seien im Fall der Fälle auch die Hygienekräfte und die Apotheke involviert, um die wirkungsvolle Behandlung betroffener Patienten, die Vermeidung der weiteren Ausbreitung der Erkrankung und den Schutz des Klinikpersonals vor Ansteckung sicherzustellen. Für das Personal der Kliniken in Rathenow und Nauen würden beim Umgang mit Virus-Erkrankten dann besondere Hygiene- und Sicherungsvorschriften gelten, zu denen beispielsweise auch das Tragen von Schutzkleidung und zusätzliche Desinfektionsmaßnahmen zählen.

Im Städtischen Klinikum in Brandenburg an der Havel gab es in dieser Woche zwei Verdachtsfälle. Beide Patienten wurden zum Glück negativ getestet. Derartige Testverfahren kämen auch an den Havelland-Kliniken zur Anwendung.

Wichtig sei auch, dass Erkrankte möglichst schnell isoliert werden, um die weitere Übertragung der Erkrankung zu unterbinden,so Dietrich. "Da die räumlichen und medizintechnischen Kapazitäten der meisten Kliniken begrenzt sind, gibt es Kooperationsabsprachen mit großen spezialisierten Kliniken wie zum Beispiel der Charité, die über mehr Möglichkeiten der entsprechenden Unterbringung und Versorgung verfügt."

Personen, zu denen Erkrankte in der letzten Zeit Kontakt hatten, werden seitens der Behörden eventuell aufgefordert, ihre eigenen Kontakte zu reduzieren und sich beispielsweise zuhause in eine befristete Quarantäne zu begeben. Dies sei Aufgabe der Behörden, nicht der Kliniken, sagt Babette Dietrich.

Es sei weiterhin hilfreich, wenn Menschen, die meinen, sich mit dem Coronavirus infiziert zu haben, nicht die Notaufnahme einer Klinik als erste Anlaufstelle nutzen. Dietrich mahnt prophylaktisch: "Kontaktieren Sie am besten zunächst telefonisch das Gesundheitsamt, ihren Hausarzt oder die Servicestelle der Kassenärztlichen Vereinigung. Vermeiden Sie im allgemeinen Interesse das unangekündigte Aufsuchen öffentlicher Räume, in denen viele Menschen sich aufhalten, um das Risiko einer schnellen Ansteckung weiterer Personen gering zu halten. Die anderen Wartenden hier haben wegen Erkrankungen eventuell bereits einen geschwächten Immunstatus, und das Personal der Kliniken muss für Behandlung aller Patienten dringend arbeitsfähig sein und bleiben."