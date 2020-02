MOZ

Bernau Am Mittwochmittag wurde der Polizei ein Verkehrsunfall gemeldet.

In der August-Bebel-Straße war ein zwölf Jahre altes Mädchen von einem Ford erfasst worden, als es gerade an einer Lichtzeichenanlage die Fahrbahn überquerte. Der 19-jährige Fahrer des Fords, der von der Jahnstraße kommend, nach rechts in die August-Bebel-Straße abgebogen war, blieb unverletzt. Das Kind wurde in der Rettungsstelle des Bernauer Krankenhauses behandelt. Glücklicherweise erlitt es nach jetzigen Erkenntnissen nur leichte Verletzungen.