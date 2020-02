MOZ

Röpersdorf Gleich zwei Zusammenstöße verursachte der 64-Jährige Fahrer eines Ford Kuga am Mittwoch in der Straße am Uckersee in Röpersdorf. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Mann zunächst gegen 16.35 Uhr nach rechts von der Straße abgekommen und mit seinem Fahrzeug gegen einen Stein geprallt. Anschließend setzte er die Fahrt seinem beschädigten Fahrzeug unvermittelt mit fort. Weniger als 100 Meter weiter fand die Fahrt dann jedoch in einem Vorgarten ihr jähes Ende. Hier war der Mann nach links von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Strommast kollidiert. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Polizisten führten bei dem Fahrer Alkohol- und Drogentests durch, die jedoch negativ verliefen. Offensichtlich litt der Mann unter plötzlich aufgetretenen gesundheitlichen Problemen. Rettungskräfte brachten ihn in ein Klinikum. Da die Polizisten nicht ausschließen konnten, dass der Gesundheitszustand ursächlich für den Unfall war, stellten sie den Führerschein des 64-Jährigen sicher. Der entstandene Schaden wird auf mehr als 25.000 Euro geschätzt. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Die Kriminalpolizei ermittelt nun zum Unfallhergang.