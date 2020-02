MOZ

Eberswalde (MOZ) Am frühen Donnerstagmorgen griffen sich Polizisten einen 35 Jahre alten Eberswalder, der zuvor für mehrere Einsätze der Beamten gesorgt hatte.

So meldeten Anwohner der Max-Planck-Straße, dass zwei Männer versuchen würden, in ein Mehrfamilienhaus zu gelangen und dafür in rabiater Weise die Hauseingangstür bearbeiteten. Zu einer Sachbeschädigung kam es dabei aber nicht. Deshalb begnügten sich die Polizisten zu diesem Zeitpunkt auch erst einmal mit einem Platzverweis, dem das Duo ohne Murren nachkam. Einer der beiden Herren war derjenige, der später noch interessant wurde…

Wenig später drang nämlich die Kunde aus der Leibnizstraße, dass ein Zeitungszusteller beim Beladen seines Fahrzeuges von einem bis dahin Unbekannten in einen Lagerraum eingeschlossen worden sei. Kollegen des Mannes konnten ihn wenig später befreien, doch der Verursacher des Geschehens war da bereits über alle Berge und hatte ein Schlüsselbund des Eingeschlossenen mitgenommen.

Und wieder kurz darauf rief ein Bewohner der Leibnizstraße die Polizei, nachdem er bemerkt hatte, wie ein Mann die Balkontür seiner Wohnung mit einem Besenstiel einschlug, sich ein Radio griff und dann eiligst verschwand.

In der Folge konnten die Polizeibeamten den Tatverdächtigen in der Wilhelmstraße stellen. Er hatte nicht nur das Radio bei sich, sondern bei ihm fand sich auch das Schlüsselbund des Zeitungszustellers. Bei dem Gefassten handelte es sich um den 35-Jährigen, der mit seinem Kumpan bereits in der Max-Planck-Straße aufgefallen war. Das Schlüsselbund offenbarte, dass er ebenfalls für das Einschließen des Zeitungszustellers verantwortlich zu machen sein dürfte.

Der bereits einschlägig bekannte Delinquent ist vorläufig festgenommen. Er muss sich jetzt wegen Freiheitsberaubung, Wohnungseinbruchsdiebstahls und einfachen Diebstahls verantworten.