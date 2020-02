Jürgen Liebezeit

Borgsdorf (MOZ) Weil ein Zeuge die Polizei informierte, konnte am Mittwoch ein britischer Lkw-Fahrer dabei erwischt werden, wie er hinter der Kiesentnahmestelle in Borgsdorf-Pinnow Bauschutt in der Landschaft ablud. Nach Angaben von Polizeisprecherin Ariane Feierbach wurde eine Anzeige wegen des Verdachts der illegalen Entsorgung aufgenommen. Der Lkw-Fahrer habe allerdings behauptet, eine Erlaubnis für das Abkippen an dieser Stelle zu haben. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei – auch weil der Mann positiv auf Cannabis getestet wurde.