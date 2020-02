Marco Winkler; Holger Rudolph

Linum (MOZ) Das Aus für das Umweltbildungszentrum Storchenschmiede in Linum ist noch nicht beschlossen. Der Landesverband Berlin des Naturschutzbundes Nabu hatte zwar bereits im November angekündigt, dass er den Bildungsort nur noch bis Ende 2020 betreiben werde. Doch für die unter akutem Geldmangel leidende Storchenschmiede, die jährlich 40 000 Besucher zählt, besteht noch Hoffnung. Das zeigte sich bei einem Treffen von 15 Engagierten in dieser Woche. Aus Oberhavel kommen dabei unterschiedliche Signale.

Marode Bausubstanz

Die kommissarische Leiterin Lisa Hörig informiert: Der Nabu Berlin, dem das Gebäude seit 1991 gehört, würde es wohl auch künftig die Einrichtung betreiben. Dies aber nur, wenn sich weitere Geldgeber oder sogar ein Träger fänden. Etwa 660 000 Euro sollten Sanierung und Erweiterung der maroden Bausubstanz kosten. Seit der Architektenschätzung von 2017 hätten sich die Kosten erhöht, stellt Hörig fest. Es sei mit 130 000 Euro mehr zu rechnen. Außerdem gebe es noch keine Zusage für die aus dem Leader-Förderprogramm erhofften Mittel über 313 000 Euro. Ohne den Umbau aber lasse sich das Objekt erst recht nicht mehr betreiben. Es fehlen die so wichtigen Unterkünfte für Schülergruppen, die dann auch mal mehrere Tage in Linum bleiben könnten. Auch Seminarräume und eine moderne Küche wären dringend nötig.

Die Schmiede wird ein Zuschussgeschäft bleiben: Mit einem Minus von jährlich 60 000 bis 70 000 Euro ist zu rechnen. In Linum wurde eine Arbeitsgruppe gegründet, die Möglichkeiten zum Erhalt ausloten will. Dabei wollen Mitglieder ins Gespräch mit Nachbarkommunen kommen, die vom Storchen- und Kranichtourismus stark profitieren. Dazu zählt Kremmen, wo erst kürzlich der erste Storch des Jahres als kleines Ereignis gefeiert wurde. Bürgermeister Sebastian Busse (CDU) sagte am Mittwoch auf Nachfrage, dass ihm die Situation der Storchenschmiede nicht bekannt sei. Wir berichteten vor anderthalb Wochen über den Fall. Gespräche habe es noch keine gegeben. Aber er zeigte sich betroffen vom drohenden Aus: "Sicherlich ist die Storchenschmiede für die Stadt beziehungsweise für die Region ein wichtiger Anlaufpunkt für interessierte Besucher. Es wäre sehr schade, wenn es sie nicht mehr gäbe." Busse kann zwar ad hoc keine Finanzspritze zusagen, aber zumindest Gesprächsbereitschaft signalisieren. Das macht er auch. "Ob die Stadt finanziell unterstützen wird, kann ich heute noch nicht sagen. Hierzu müssten zunächst Einzelheiten mit der Arbeitsgruppe besprochen werden."

Auch der Landkreis Oberhavel soll befragt werden, ob eine Unterstützung möglich sei. Auf Nachfrage zeigt sich die Kreisverwaltung allerdings zurückhaltend. Die Gründe für das bevorstehende Aus lägen nicht vor, deshalb sei eine Aussage schwierig. "Natürlich sind in erster Linie der Nabu und der Landkreis Ostprignitz-Ruppin Ansprechpartner", heißt es auf die Frage, ob die Verwaltung sich vorstellen könnte, der Storchenschmiede – in welcher Form auch immer – unter die Arme zu greifen.

Der in Kremmen ansässige Landschaftsförderverein Oberes Rhinluch würde laut Vorstandsmitglied Helga Müller-Wensky die Schließung der Einrichtung sehr bedauern. "Wir arbeiten inhaltlich eng zusammen", sagt sie. Der Vorsitzende Sebastian Partzsch hebt die gute Öffentlichkeitsarbeit für die Region hervor. Finanzielle Rückendeckung könne sich der gemeinnützige Verein aber nicht leisten. "Wir sind nicht in der Lage, die Baumaßnahmen zu unterstützen", so Müller-Wensky. Hilfe würde der Landschaftsförderverein dennoch anbieten. "Wenn es darum geht, ein Konzept zu erstellen, wären wir wieder mit im Boot." Mitarbeiter der Storchenschmiede helfen bei den herbstlichen Kranichzählungen, indem sie ein Areal besetzen. Führungen werden organisiert. Helga Müller-Wensky ist die Kranichrastplatzbetreuerin. Sie sieht ein mögliches Problem beim Wegfall der Helfer aus der Storchenschmiede für die Ruhe der Kraniche: "Wenn viele Touristen kommen, kann es schon sein, dass sie auf eigene Faust auf Äsungsflächen gehen, weil wir das nicht mehr kontrollieren können."