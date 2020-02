MOZ

Erkner (MOZ) Kriminalisten der Inspektion Oder-Spree/Frankfurt (Oder) ermitteln gegenwärtig zu einem Geschehen, dass sich am Mittwochnachmittag zugetragen haben soll.

Demnach waren zwei Mädchen im Alter von elf und 14 Jahren gegen 15 Uhr in der Straße Am Dämeritzsee von einem Mann im gebrochenen Deutsch angesprochen worden. Als die Mädchen sich nach dem Mann umdrehten, hätten sie bemerkt, dass dieser mit heruntergelassener Hose dort stand und an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Anschließend habe sich der Unbekannte entfernt. Trotz sofortiger Fahndungsmaßnahmen konnte er auch nicht mehr ausfindig gemacht werden.

Der nunmehr Gesuchte wird mit einem scheinbaren Alter von 25 Jahren, schlanker Statur und einer Größe von 180 cm beschrieben. Er soll dunkle Haut, schwarze Haare, braune Augen sowie einen leichten Bart haben. Bekleidet sei er mit einer schwarzen Jacke, einer helleren Jeans, einem bräunlichen T-Shirt und schwarzen Schuhen gewesen und habe um den Hals eine Kette getragen.

Mögliche Zeugen des Geschehens, die bislang noch nicht mit der Polizei in Kontakt getreten sind, werden gebeten, sich bei den Ermittlern zu melden. Dies kann unter der Rufnumme Telefon 03361 568-0 oder über die Internetwache www.polizei.brandenburg.de erfolgen.