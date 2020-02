Brandenburg an der Havel

BRAWO

Brandenburg an der Havel An der Willi-Sänger-Straße/Ecke Bergstraße ist es am Mittwochnachmittag gegen 16.35 Uhr zu einem Unfall zwischen einer Radfahrerin und einer Autofahrer gekommen.

Die 57-Jährige aus dem Landkreis Teltow-Fläming fuhr auf dem Fußweg entlang der Willi-Sänger-Straße aus der Fahrtrichtung Rathenower Straße kommend in falscher Richtung und wollte anschließend die Bergstraße überqueren, um auf dem Fußweg weiter zu fahren. Ein 21-Jähriger Brandenburger bog in diesem Moment von der die Willi-Sänger-Straße aus Richtung Rathenower Straße kommend in die Bergstraße ein.

Dabei übersah er die Fahrradfahrerin und es kam zu einer Kollision. Die 57-Jährige verletzte sich am rechten Bein schwer. Am Pkw entstand leichter Sachschaden an der vorderen Kennzeichentafel.

Die verletzte Frau wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmals darauf hin, dass Fahrradfahrer keine Fußwege benutzen dürfen, da neben den entstehenden Gefährdungen für die Fußgänger selbst, auch weitere Verkehrsteilnehmer häufig nicht mit ihnen rechnen.