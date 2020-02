red

Bad Belzig Zum Konzert für die Jüngsten wird am kommenden Sonnabend, 7. März, in die Musikschule Bad Belzig, Puschkinstraße13, geladen. Um 9.30 Uhr beginnt eine Probierstunde für Kinder ab 12 Monate, um 10.30 Uhr wird dem Nachwuchs in den Räumen der Tanzschule Mierisch ein erstes Podium geboten.