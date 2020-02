BRAWO

Potsdam-Mittelmark Betrüger versuchten bei mehreren Bürgern aus Potsdam-Mittelmark am Mittwoch schnell an Geld zu gelangen. Glücklicherweise in allen Fällen erfolglos. Die Täter gaben an als Enkelkinder, alte Freunde oder ferne Familienangehörige anzurufen, die nun für Hauskäufe, Schulden oder abzuwendende Gefängnisstrafen Bargeld benötigen würden. Die Geschädigten beendeten die Telefonate und informierten die Polizei. Es wurden diverse Strafanzeigen aufgenommen, im Rahmen derer nun die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen hat.

Die Polizei rät, sich niemals auf solche oder ähnliche telefonische Auskunftsbegehren, von wem auch immer und unter welchem Vorwand auch immer, einzulassen. Die Polizei würde Bürger niemals am Telefon auffordern Ihre finanzielle Situation zu schildern, oder Geldverstecke zu verraten.

Im Zweifelsfall beenden Sie das Telefonat und rufen Sie anschließend Ihre örtliche Polizeidienststelle unter der öffentlich bekannten, im Telefonbuch eingetragenen Telefonnummer oder die 110 an.