Markus Kluge

Bantikow (MOZ) Den plötzlichen Tod seines Hundes betrauert ein 54-Jähriger in Bantikow. Er war am Mittwochnachmittag mit seinem Hovervat-Goldenretriever-Mischling an der Dorfstraße spazieren. Offenbar fraß der Hund dabei etwas, dann ging zu seinem Herrchen, fiel um und war sofort tot. Hinzugerufene Polizeibeamte suchten in der näheren Umgebung nach möglicherweise ausgelegten vergifteten Ködern, konnten jedoch keinen finden. Der Mann wollte selbständig seinen verstorbenen Vierbeiner bei einem Tierarzt untersuchen lassen. Die Stadt Wusterhausen wurde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.