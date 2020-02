Viola Petersson

Eberswalde Der regionale Gesundheitskonzern GLG hat jetzt einen Krisenstab in Sachen Coronavirus gebildet.

Dem Gremium gehören unter anderem die medizinische Geschäftsführerin Dr. Steffi Miroslau, der Chefhygieniker Dr. Thomas Talaska sowie der führende Infektiologe Dr. Christoph Arntzen an. Die Abteilung Öffentlichkeitsarbeit hat am Donnerstag noch einen Newsletter erarbeitet, der an alle Mitarbeiter bzw. Bereiche des Konzerns verteilt wird.