Sandra Euent

Falkensee (BRAWO) Das Kleine Theater Falkensee e.V. gründet eine brandneue Jugendtheatergruppe in Falkensee. Schon am 16. März soll es losgehen. Angesprochen sind Jugendliche zwischen 14 und 20 Jahren. Es soll eine eigenständige Nachwuchs-Jugendtheatergruppe für Falkenseer aufgebaut werden. Die Proben finden immer montags zwischen 16 und 17.45 Uhr im Johannes R. Becher-Kulturhaus statt.

Das Kleine Theater Falkensee setzt seit Jahren immer wieder regionale Maßstäbe in der Arbeit mit Amateuren. Die Darstellerinnen und Darsteller spielen auf semiprofessionellem Niveau in professionellen Inszenierungen und finden seit Jahren ihr stets wachsendes Publikum in Falkensee und Umland. Um ihre Theaterarbeit auszubauen und noch stärker in Falkensee zu verankern, gründet es jetzt als zusätzliches Angebot eine Jugendtheatergruppe.

Für Jugendliche, die Lust haben sich schauspielerisch auszuprobieren, bekannte und fremde Welten zu erkunden und unter Anleitung eines Profis an Stimme, Körpersprache und Ausdruck zu arbeiten, ist dies das richtige Projekt. Vermittelt werden unterschiedliche Ansätze der Arbeit an der Rolle. Dabei wird intensiv auf die unterschiedlichen Belange und Persönlichkeiten der Teilnehmenden eingegangen. Die Proben vermitteln schauspielerisches Handwerk und machen gleichzeitig Spaß. Es werden Soft Skills wie Kreativität, selbstbewusstes Auftreten, schnelle Reaktionsfähigkeit und emotionale Intelligenz gefördert. Zudem erleben die Jugendlichen sich selbst als Teil eines Teams und eines spannenden Gruppenprozesses.

Geleitet wird die Gruppe vom künstlerischen Leiter des Kleinen Theaters Falkensee, Sebastian Eggers. Er ist Regisseur und Coach und hat über zwölf Jahre an staatlichen Schauspielschulen Schauspieler ausgebildet, unter anderem an der renommierten Universität der Künste in Berlin oder der Filmuniversität in Babelsberg. Zudem war er zwölf Jahre Fachbereichsleiter für Theater an der Jugendkunstschule in Neuruppin. Diese Erfahrungen statten ihn mit einer umfangreichen Expertise und Feinfühligkeit in der Schauspielausbildung aus. Nun brennt er darauf, seinen eigenen Stil des Theatermachens wieder an jüngere Menschen weiter zu geben.

"Das Tolle und Unvergleichliche am Theatermachen ist dieser Moment der Ermächtigung – sich selber zu artikulieren, sich im Austausch und auch in der Reibung mit anderen immer wieder neu zu entdecken. Und dieser utopische Moment: dass im Theater erstmal alles möglich ist. Proben bieten unendlichen Raum, sich zu entwickeln und gemeinsam zu fantasieren. Und bei all dem macht es wahnsinnig Spaß!", so Sebastian Eggers.

Es werden zudem auch Leute gesucht, die Lust haben, sich hinter der Bühne einzubringen: In der Technik, Maske, Bühnenbild, Soufflage und Regieassistenz gibt es immer die Möglichkeit, Theaterluft zu schnuppern, auch ohne selbst auf der Bühne zu stehen.

Bei Interesse kann man sich unter info@sebastian-eggers.de melden, Fragen stellen oder einfach bei einer Probe vorbei kommen. Die Teilnahmegebühr für die feste Gruppe beträgt 30 Euro/Monat.