Manuela Bohm

Milow (MOZ) 500 Euro erhielt die Kita Zwergenburg in Milow. Die örtliche Apothekerin Beatrix Schlegel und ihr Team sammelten für einen sozialen Zweck. "In den Jahren zuvor haben wir unseren Apotheken-Kalender kostenfrei an unsere Kunden abgegeben. 2019 baten wir um 50 Cent dafür. Einige gaben auch mehr", berichtet Schlegel, die die Summe aufrundete. Die Idee, der Kita das Geld zu übergeben, hatten ihre jungen Kolleginnen. "Wir werden im Team absprechen, wie wir das Geld für unsere Kinder einsetzen", sagt Simone Raasch, Leiterin der Zwergenburg. Zur Zeit werden in der Einrichtung, in Trägerschaft der Gemeinde Milower Land, 195 Kinder vom Kleinkind bis zu den Grundschülern der angrenzenden Inge-Sielmann-Grundschule betreut.

Dies soll sich bald ändern. Die Gemeinde will eine Krippe für bis zu 60 unter 3-Jährige bauen. Beschlüsse dazu werden die Gemeindevertreter u.a. in der Sitzung des Wirtschafts- und Finanzausschusses am 4. März besprechen.