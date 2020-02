Roland Becker

Velten (MOZ) Enrico Fehlow (links) und Mike Kowalczyk vom Bauhof konnten am Mittwoch nach mehreren Monaten des Umbau den Bauzaun des Spielplatzes am Eichring in Velten-Grün beiseite räumen. Vor allem kleinere Kinder dürften hier eine ideale Spiellandschaft vorfinden. Die Dschungelhütte mit Sandaufzug und Eimer sowie die Nestschaukel dürfte ebenso schnell Freunde finden wie der Sand-Backtisch und zwei Federtiere. Die Rutsche, für die ein Hügel angelegt wurde, stammt aus der Kita Kunterbunt. Eltern, die ihrem Nachwuchs zuschauen wollen, können auf zwei Bänken Platz nehmen. Fürs kleine Picknick gibt es einen Tisch. Noch vorhanden ist die in die Jahre gekommene Kletterspinne, die aber 2020 ersetzt wird.

Die Stadt investierte im ersten Bauabschnitt 24 000 Euro. Für das neue Kletterangebot, das die Spinne ersetzen soll, stehen nochmals 32 000 Euro zur Verfügung.